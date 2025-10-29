Fluminense vence o Ceará no Maracanã com gol de Renê e entra no G-6 Estadão Conteúdo 29.10.25 21h27 O Fluminense confirmou sua recuperação no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, em partida atrasada da 12ª rodada, graças novamente ao seu setor defensivo. Após Samuel Xavier marcar o gol solitário diante do Internacional, foi a vez do lateral-esquerdo Renê brilhar, ainda no primeiro tempo, e ser o time do time carioca, que garantiu presença na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. Com o resultado, o Fluminense chegou a 47 pontos e ultrapassou o Botafogo, assumindo o sexto lugar pelo critério de número de vitórias - 14 contra 13. O Ceará, por sua vez, sofreu o 13º revés e caiu para o 14º posto, com 35 pontos, mantendo distância perigosa em relação à zona de rebaixamento. A partida começou intensa, com boas disputas no meio-campo e transições rápidas de ambos os lados. Apesar da postura equilibrada, o Fluminense foi mais eficiente e abriu o placar aos 25 minutos. Em cobrança de falta precisa, Renê bateu firme e superou o goleiro adversário, num lance que gerou reclamação da equipe cearense pela origem da infração. O árbitro marcou toque de mão de Marllon antes da cobrança, decisão contestada pelo banco visitante. Mesmo assim, o gol foi mantido e o Fluminense seguiu controlando o ritmo, ainda que sem transformar a posse de bola em chances claras. Durante o primeiro tempo, o time carioca teve 57% de posse e finalizou apenas uma vez na direção do gol - justamente na bola parada de Renê. O Ceará respondeu em três investidas, mas sem oferecer real perigo. A equipe visitante mostrou dificuldade em acelerar as jogadas e encontrou um sistema defensivo bem postado pela equipe mandante. Na etapa final, o Fluminense manteve o domínio territorial e chegou perto de ampliar. Aos 18 minutos, Renê apareceu novamente com liberdade pela esquerda e cruzou para John Kennedy. O atacante atraiu a marcação e rolou para Cannobio, que finalizou de primeira; a bola desviou em Zanocelo e explodiu na trave, em grande chance de gol. O Ceará reagiu apenas nos minutos finais, quando avançou as linhas e tentou pressionar. O goleiro Fábio, contudo, foi pouco exigido, já que o adversário esbarrou na própria falta de precisão. O Fluminense mostrou maturidade para administrar a vantagem e reduziu o ritmo do jogo com trocas seguras no meio-campo. Curiosamente, os times voltam a se enfrentar pela 31ª rodada do Brasileirão. No domingo, às 16h, Ceará e Fluminense duelam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 1 X 0 CEARÁ FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Riquelme Felipe), John Kennedy (Cano) e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanovelo, Lourenço (Richardson e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé. GOL - Renê, aos 25 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Bernal, Lucho Acosta, Renê e Riquelme Felipe (Fluminense); Pedro Henrique e Richardson (Ceará). ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). RENDA - R$ 473.244,00. PÚBLICO - 12.780 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fluminense Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada 29.10.25 18h35 Futebol Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro 29.10.25 17h04 SÉRIE B Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A 29.10.25 16h24 De Ananindeua para o mundo Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte 29.10.25 13h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 expectativa Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. 29.10.25 13h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46