Fluminense tem retornos de Hudson e Egídio em atividade no CT

O técnico Odair Hellmann ganhou dois reforços importantes para a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Recuperados após terem contraído Covid-19, o lateral-esquerdo Egídio e o meio-campista Hudson participaram da atividade realizada na tarde desta terça-feira, no CT Carlos Castilho.

Hudson cumpriu nesta terça-feira o décimo dia assintomático e foi liberado para realizar treinamentos com o restante do elenco tricolor. Egídio, por sua vez, já estava apto para voltar, mas o retorno não era viável para o confronto com o RB Bragantino.

Os dois estão à disposição da comissão técnica do Tricolor das Laranjeiras para o confronto com o Athletico-PR, neste sábado. Devido à falta de opções causada pelo surto de Covid-19, há a possibilidade de Hudson e Egídio serem titulares no duelo no Maracanã.

O Fluminense está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos na competição.