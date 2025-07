Fluminense surpreende o Inter na Copa do Brasil e vence pela 1ª vez após Mundial de Clubes

O Fluminense conquistou a sua primeira vitória após chegar às semifinais do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira à noite, ao vencer por 2 a 1 o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida as oitavas de finais da Copa do Brasil. Na volta, na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, pode empatar para avançar às quartas.

Com o técnico Renato Gaúcho alegando o cansaço de seus jogadores, o time carioca vinha de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão para Cruzeiro (2 a 0), Flamengo (1 a 0), Palmeiras (2 a 1) e São Paulo (3 a 1). Mas, desta vez, o time mostrou força na marcação e eficiência no ataque.

Em um primeiro tempo movimentado, Everaldo aproveitou a falha de Vitão e abriu o placar para o Fluminense, logo aos oito minutos. O zagueiro se redimiu depois, quando encontrou Wesley na área, o atacante bateu colocado, Fábio deu rebote e Carbonero deixou tudo igual, aos 34.

Se fazendo valer de erros do adversário, Everaldo foi às redes novamente, aos 38, pegando o cruzamento de Serna, que passou por dois adversários pelo lado direito. Um belo gol.

A segunda etapa voltou bem abaixo do que foi nos primeiros 45 minutos. Truncado e com muitas faltas no meio de campo, o duelo foi ficando feio e sem chances. Os times até buscavam construir jogadas ofensivas, porém abusaram dos erros de passes e cruzamentos facilmente cortados pelas defesas.

BAHIA VENCE, CRUZEIRO E VASCO SÓ EMPATAM Na Fonte Nova, em Salvador (BA), o Bahia venceu por 3 a 2 o Retrô-PE. Agora pode empatar no jogo de volta que será realizado na outra quarta-feira, na Arena Pernambuco, região metropolitana de Recife.

Lucho Rodríguez marcou os dois primeiros gols para o time baiano, mas o Retrô diminuiu com Diego, num lance curioso. A bola tocou no seu rosto após um 'estourão' do goleiro Ronaldo. No segundo tempo, Willian José ampliou e Mascote diminuiu para o visitante.

No Mineirão, o Cruzeiro tentava esquecer a derrota sofrida domingo para o Ceará, por 2 a 1, pelo Brasileirão, mas esbarrou na retranca do CRB e ficou no empate sem gols, deixando o campo sob vaias da torcida.

O time mineiro criou as melhores chances, mas o goleiro Matheus Albino fez boas defesas. Gabigol, de falta, acertou a trave no primeiro tempo, e Fagner até teria sofrido um pênalti no segundo. Mas o VAR invalidou o lance.

A partida decisiva das oitavas será realizada na próxima quinta-feira, às 21h, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Em caso de novo empate, a definição vai para os pênaltis.

Em Maceió, outro clube alagoano, o CSA, segurou o empate sem gols com o Vasco. Os dois times tiveram chances de gols, mas não abriram o placar. O time carioca perdeu, no segundo tempo, o zagueiro João Victor, por expulsão. Ele será baixa no jogo de volta marcado para dia 7 (quinta-feira), em São Januário. Quem vencer avança, mas em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Na terça-feira, o Botafogo ganhou por 2 a 0 do Red Bull bragantino no Rio de Janeiro e pode perder até por um gol de diferença na volta, dia 6. As oitavas serão fechadas nesta quinta-feira, com dois jogos. No MorumBis, o São Paulo recebe o Athletico-PR, enquanto no Maracanã, no Rio, o Flamengo pega o Atlético-MG. Os times que avançarem às quartas de final, garantem uma premiação de R$ 4,74 milhões.