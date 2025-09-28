Fluminense supera eliminação e bate Botafogo no Brasileirão em estreia de Luis Zubeldía

O Fluminense provou que deixou a eliminação na Copa Sul-Americana e o pedido de demissão de Renato Gaúcho para trás. Na tarde deste domingo, superou o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por German Cano e Lima, que deram início a 'Era Luis Zubeldía'.

Com isso, o Fluminense, que já tinha batido o Vitória por 1 a 0, venceu a segunda seguida e alcançou 34 pontos, se aproximando do G-6. O time tricolor tem dois jogos a menos, contra Ceará e Mirassol. O Botafogo, por outro lado, vinha de três jogos invicto e voltou a ser derrotado. Assim, segue com 40 pontos, ainda perto do G-4.

Os dois times começaram de forma ofensiva. O Fluminense chegou primeiro com Serna, que limpou bem a marcação e chutou da meia-lua, mas a bola bateu na zaga. O time alvinegro respondeu com bom contra-ataque. Cuiabano recebeu na esquerda e levantou na área. Chris Ramos cabeceou, mas para fora.

Veloz no ataque, o Botafogo chegou bem pouco depois, mas a zaga fez bom corte. Na sobra pela esquerda, mesmo de longe, Newton quase marcou um golaço. Ele chutou de chapa e acertou a forquilha oposta. O Fluminense respondeu com linda troca de passes, que terminou com finalização de Cano dentro da área, que explodiu no zagueiro. O time tricolor pediu pênalti, mas nada foi marcado.

Após alguns minutos sem chances perigosas, o Botafogo quase abriu o placar. Chris Ramos ganhou no alto, de cabeça, ajeitando para Vitinho. Ele disparou em velocidade pela direita, invadiu a área e chutou rasteiro. O goleiro Fábio saiu com precisão e salvou com os pés, como fazem os goleiros de futsal: uma grande defesa.

No minuto seguinte, aos 32, quem balançou a rede foi o Fluminense. Renê e Hércules tabelaram na intermediária e a bola ficou com Lucho Acosta. Dentro da área, ele tentou acionar Cano, mas a zaga cortou. A bola ficou viva pelo alto e Cano apareceu de novo para completar de cabeça na pequena área.

O Botafogo quase empatou ainda no primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro da esquerda, Vitinho ajeitou para trás e Savarino chegou chutando, mas Freytes atrapalhou no momento certo.

No início do segundo tempo, Serna quase marcou um golaço. Após dividida fora da área, a bola ficou parada na sua frente, na quinta esquerda da área. Ele chutou colocado no ângulo oposto, mas Léo Linck saltou para salvar o Botafogo.

Em um segundo tempo com menos chances claras, o Botafogo foi o time que mais buscou o gol, mas encontrou dificuldades. Em uma delas, Cuiabano chutou cruzado na esquerda da área, mas para fora.

Já no fim, aos 43 minutos, o Fluminense 'matou' o jogo com outro gol. Após a defesa afastar a jogada, Martinelli recuperou na intermediária e deu lindo passe rasteiro para Lima na direita. Ele, já dentro da área, ainda limpou o marcador e chutou de esquerda no canto oposto.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira para a 26ª rodada. Às 19h, o Fluminense visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Mais tarde, às 21h30, o Botafogo faz duelo direto com o Bahia no Nilton Santos, no Rio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 BOTAFOGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Serna, German Cano (Everaldo) e Canobbio (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel Bahia, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins); Marlon Freitas, Newton, Savarino (Artur) e Santiago Rodríguez (Kadir); Chris Ramos (Arthur Cabral) e Cuiabano. Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - German Cano, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucho Acosta, Matheus Martins e Santiago Rodríguez.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 15.781 pagantes (18.252 presentes).

RENDA - R$ 942.703,50.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).