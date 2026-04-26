Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense leva susto, mas ativa 'protocolo Kennedy' para superar a Chapecoense

Estadão Conteúdo

Foi com muita paciência que o Fluminense conseguiu sair com os três pontos neste domingo no Maracanã. Em uma noite inspirada do goleiro Anderson, da Chapecoense, o time carioca conseguiu abrir o placar, logo depois cochilou e tomou o empate. Mas viu a estrela do jovem John Kennedy brilhar e, no seu primeiro toque na bola, deu a vitória por 2 a 1, para manter o time firme entre os quatro primeiros na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Anderson tava tendo uma noite perfeita, depois de fechar o gol na primeira etapa, com grandes defesas. Na etapa complementar, viu Doma subir com o braço aberto e, de pênalti, Savarino enfim venceu o goleiro catarinense. Após o gol, o time cochilou demais e foi castigado com um belo gol de Ênio. Assim que levou o empate, Zubeldía ativou o protocolo Kennedy, como brinca alguns torcedores, e a estrela do atacante brilhou e deu a vitória no seu primeiro toque na bola.

Com os três pontos, o Fluminense chegou a 26 pontos, empatado com o Flamengo, porém com saldo de gols inferior (14 a 7), e abriu cinco pontos de vantagem contra o Bahia, quinto colocado. Já a Chapecoense segue na lanterna, com oito pontos e sem a 11 jogos.

O Fluminense ocupou bem o ataque nos primeiros minutos e formou uma verdadeira blitz, mas viu que teria um grande obstáculo pela frente: o goleiro Anderson. Guilherme Arana, Savarino, Canobbio e Castillo bem que tentaram balançar as redes, mas o goleiro estava inspirado e evitou que o time casa abrisse o placar.

Serna e Bernal também tiveram suas oportunidades, mas mandaram por cima do gol. A Chapecoense, por sua vez, era totalmente reativa e só teve alguns lapsos no ataque, como em chute travado de Jean Carlos e uma finalização para fora de Meritão, deixando o goleiro Fábio como um mero telespectador em campo.

Na volta do intervalo, Anderson seguiu brilhando e operou milagre em cabeceio de Castillo, mas antes no lance, a bola bateu no braço de Doma, dentro da área. Depois de ir ao VAR, o juiz assinalou o pênalti e só assim para vencer o goleiro. Savarino cobrou com estilo e enfim abriu o placar para o Fluminense, aos 10 minutos.

Após o gol, o Fluminense abaixou as linhas, quis levar o resultado em banho maria e foi castigado com um belo gol de Ênio, aos 31 minutos. Mas aí Zubeldía ativou o banco de reservas e ele funcionou de imediato. Na primeira jogada, Alisson cruzou e John Kennedy acertou um belo chute para voltar à frente do placar, aos 40.

Nos acréscimos, Doma ainda foi expulso por reclamação e, mesmo com um a menos, a Chapecoense deu um calor na defesa carioca, porém não conseguiu o empate. Após o apito final, houve vaias para a postura do Fluminense durante o jogo.

O Fluminense agora vira a chave para a Libertadores, onde viaja para a Bolívia para encarar o Bolívar na quinta-feira, às 19h. Já a Chapecoense atua somente no próximo domingo, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Condá, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CHAPECOENSE

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Ignacio), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Ganso), Hércules (Alisson) e Savarino; Canobbio (John Kennedy), Rodrigo Castillo e Serna (Soteldo). Técnico: Luís Zubeldía.

CHAPECOENSE - Anderson; Marcos Vinicius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere (Neto Pessoa), Victor Caetano e Walter Clar (Rafael Carvalheira); Camilo, Higor Meritão (João Vitor) e Jean Carlos (Ênio); Marcinho e Garcez. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Savarino, aos 10, Ênio, aos 32, John Kennedy, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Ganso, João Vitor, Ênio, Jean Carlos e Eduardo Doma.

CARTÃO VERMELHO - Doma.

RENDA - R$ 578.481,00.

PÚBLICO - 13.885 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Chapecoense
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

esportes

Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas

Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos

26.04.26 9h00

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

SÉRIE C

Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos

Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

25.04.26 20h27

futebol

Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C

Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

25.04.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com resenha e descontração, Remo divulga 'Media Day' com jogadores usando uniforme 2; vídeo

Leão Azul divulgou momentos de descontração do elenco para as fotos que irão compor a comunicação do clube nas redes sociais

17.05.25 18h48

Futebol

Com calendário cheio para 2025, Tuna Luso monta elenco com jovens e veteranos

A Águia Guerreira terá nada menos que cinco competições em 2025

12.12.24 16h50

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/07) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.07.24 15h00

futebol

Futebol: Remo realiza peneira no CT e quase 100 jovens passam nos testes; veja a lista dos aprovados

Diretoria da base do Remo avaliou quase 500 jovens em testes que duraram três dias no CT do Leão Azul, em Outeiro

19.10.23 12h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda