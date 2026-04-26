Fluminense leva susto, mas ativa 'protocolo Kennedy' para superar a Chapecoense

Foi com muita paciência que o Fluminense conseguiu sair com os três pontos neste domingo no Maracanã. Em uma noite inspirada do goleiro Anderson, da Chapecoense, o time carioca conseguiu abrir o placar, logo depois cochilou e tomou o empate. Mas viu a estrela do jovem John Kennedy brilhar e, no seu primeiro toque na bola, deu a vitória por 2 a 1, para manter o time firme entre os quatro primeiros na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Anderson tava tendo uma noite perfeita, depois de fechar o gol na primeira etapa, com grandes defesas. Na etapa complementar, viu Doma subir com o braço aberto e, de pênalti, Savarino enfim venceu o goleiro catarinense. Após o gol, o time cochilou demais e foi castigado com um belo gol de Ênio. Assim que levou o empate, Zubeldía ativou o protocolo Kennedy, como brinca alguns torcedores, e a estrela do atacante brilhou e deu a vitória no seu primeiro toque na bola.

Com os três pontos, o Fluminense chegou a 26 pontos, empatado com o Flamengo, porém com saldo de gols inferior (14 a 7), e abriu cinco pontos de vantagem contra o Bahia, quinto colocado. Já a Chapecoense segue na lanterna, com oito pontos e sem a 11 jogos.

O Fluminense ocupou bem o ataque nos primeiros minutos e formou uma verdadeira blitz, mas viu que teria um grande obstáculo pela frente: o goleiro Anderson. Guilherme Arana, Savarino, Canobbio e Castillo bem que tentaram balançar as redes, mas o goleiro estava inspirado e evitou que o time casa abrisse o placar.

Serna e Bernal também tiveram suas oportunidades, mas mandaram por cima do gol. A Chapecoense, por sua vez, era totalmente reativa e só teve alguns lapsos no ataque, como em chute travado de Jean Carlos e uma finalização para fora de Meritão, deixando o goleiro Fábio como um mero telespectador em campo.

Na volta do intervalo, Anderson seguiu brilhando e operou milagre em cabeceio de Castillo, mas antes no lance, a bola bateu no braço de Doma, dentro da área. Depois de ir ao VAR, o juiz assinalou o pênalti e só assim para vencer o goleiro. Savarino cobrou com estilo e enfim abriu o placar para o Fluminense, aos 10 minutos.

Após o gol, o Fluminense abaixou as linhas, quis levar o resultado em banho maria e foi castigado com um belo gol de Ênio, aos 31 minutos. Mas aí Zubeldía ativou o banco de reservas e ele funcionou de imediato. Na primeira jogada, Alisson cruzou e John Kennedy acertou um belo chute para voltar à frente do placar, aos 40.

Nos acréscimos, Doma ainda foi expulso por reclamação e, mesmo com um a menos, a Chapecoense deu um calor na defesa carioca, porém não conseguiu o empate. Após o apito final, houve vaias para a postura do Fluminense durante o jogo.

O Fluminense agora vira a chave para a Libertadores, onde viaja para a Bolívia para encarar o Bolívar na quinta-feira, às 19h. Já a Chapecoense atua somente no próximo domingo, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Condá, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CHAPECOENSE

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Ignacio), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Ganso), Hércules (Alisson) e Savarino; Canobbio (John Kennedy), Rodrigo Castillo e Serna (Soteldo). Técnico: Luís Zubeldía.

CHAPECOENSE - Anderson; Marcos Vinicius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere (Neto Pessoa), Victor Caetano e Walter Clar (Rafael Carvalheira); Camilo, Higor Meritão (João Vitor) e Jean Carlos (Ênio); Marcinho e Garcez. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Savarino, aos 10, Ênio, aos 32, John Kennedy, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Ganso, João Vitor, Ênio, Jean Carlos e Eduardo Doma.

CARTÃO VERMELHO - Doma.

RENDA - R$ 578.481,00.

PÚBLICO - 13.885 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).