Fluminense e Roger Machado se acertam, e treinador já participa de planejamento da temporada

Perto de confirmar a vaga na Libertadores, o Fluminense já iniciou o planejamento da próxima temporada junto ao técnico Roger Machado. Clube e o profissional já estão apalavrados e a diretoria aguarda o fim do Campeonato Brasileiro para fazer o anúncio. O contrato firmado será de dois anos. A informação foi dada pela "Rádio Brasil" e confirmada pelo LANCE!.

O atual comandante do Flu, Marcão, retornará ao time Sub-23 no resto de 2021. Ele é parte da comissão técnica permanente e já ocupava esse cargo antes da saída de Odair Hellmann para os Emirados Árabes. A equipe de Aspirantes, inclusive, é a que irá disputar o início do Campeonato Carioca.

Aos 45 anos, Roger está sem clube desde que foi demitido do Bahia em setembro de 2020. Não é a primeira vez que o treinador de 45 anos está no radar do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt já havia sondado a situação de Roger antes do acerto com Odair Hellmann. Além disso, Pedro Abad, mandatário anterior, também gostava do nome, mas não conseguiu fechar na época.

Roger Machado tem história no Fluminense. Gaúcho, ele encerrou a carreira como jogador pelo clube carioca em 2008. Entretanto, seu nome está marcado pelo gol do título da Copa do Brasil, em 2007. Foram 123 jogos e 10 gols marcados entre 2006 e 2008. A identificação com o Flu, aliado à possibilidade de trabalho com os jovens, algo imprescindível no Tricolor, pesaram a favor do treinador.

Como treinador, Roger teve passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras antes de chegar ao Bahia. Ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2017 pelo Galo e o bi-campeonato baiano, em 2019 e 2020.