Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes Além do treinador, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas Estadão Conteúdo 25.09.25 17h58 Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em 28 anos (Instagram @fluminensefc) O Fluminense já tem um novo treinador. Depois de Renato Gaúcho deixar seu cargo à disposição nesta semana, o clube foi rápido ao mercado e acertou em dois dias a contratação de Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, até 2026. Ele chega ao Rio junto com sua comissão técnica e inicia os trabalhos ainda nesta sexta-feira. Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em 28 anos. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997, que teve breve passagem pelo Rio, antes de retornar ao Nacional de Montevidéu. Além do treinador, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas. O vínculo de Zubeldía se estende até 2026, já a presidência de Mario Bittencourt se encerra em dezembro de 2025. Com isso, o próximo mandatário do Fluminense deve analisar a permanência do argentino para o início de 2026. Com o início do trabalho nesta semana, Zubeldía terá 16 partidas do Brasileirão a disputar e, ao menos, as semifinais da Copa do Brasil até o final da temporada. Para estrear já nesta rodada, diante do Botafogo, o nome do argentino precisar ser liberado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Depois da saída de Renato, Marcão, auxiliar técnico permanente do clube, assumiu o comando de forma interina. Desde que foi demitido pelo São Paulo, antes da pausa do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes, o treinador ficou livre no mercado. Na última temporada, levou a equipe às quartas de final da Libertadores, quando foi eliminado pelo Botafogo. Com a sexta posição no Campeonato Brasileiro, também assegurou a vaga direta para a Libertadores de 2025.