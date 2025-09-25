Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes

Além do treinador, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas

Estadão Conteúdo
fonte

Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em 28 anos (Instagram @fluminensefc)

O Fluminense já tem um novo treinador. Depois de Renato Gaúcho deixar seu cargo à disposição nesta semana, o clube foi rápido ao mercado e acertou em dois dias a contratação de Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, até 2026. Ele chega ao Rio junto com sua comissão técnica e inicia os trabalhos ainda nesta sexta-feira.

Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em 28 anos. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997, que teve breve passagem pelo Rio, antes de retornar ao Nacional de Montevidéu.

Além do treinador, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas. O vínculo de Zubeldía se estende até 2026, já a presidência de Mario Bittencourt se encerra em dezembro de 2025. Com isso, o próximo mandatário do Fluminense deve analisar a permanência do argentino para o início de 2026.

Com o início do trabalho nesta semana, Zubeldía terá 16 partidas do Brasileirão a disputar e, ao menos, as semifinais da Copa do Brasil até o final da temporada. Para estrear já nesta rodada, diante do Botafogo, o nome do argentino precisar ser liberado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Depois da saída de Renato, Marcão, auxiliar técnico permanente do clube, assumiu o comando de forma interina.

Desde que foi demitido pelo São Paulo, antes da pausa do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes, o treinador ficou livre no mercado. Na última temporada, levou a equipe às quartas de final da Libertadores, quando foi eliminado pelo Botafogo. Com a sexta posição no Campeonato Brasileiro, também assegurou a vaga direta para a Libertadores de 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Fluminense

Luis Zubeldía
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VAI TER LEI DO EX?

Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B

Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso

25.09.25 17h52

SÉRIE B

Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

25.09.25 16h09

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Futebol

Leão paga pecados no finalzinho

25.09.25 14h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

25.09.25 7h00

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

Futebol

Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B

Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações

25.09.25 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda