Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (07/03) pelo Brasileirão feminino

As equipes Flamengo e São Paulo disputam nesta segunda-feira (07/03), partida válida pelo Brasileirão feminino 2022. A partida está programada para começar às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Flamengo x São Paulo?

A partida Flamengo x São Paulo pode ser assistida pelo canal SporTV

Como Flamengo x São Paulo chegam para o jogo?

Os times vão estrear no Brasileirão. O time do Flamengo chega no torneioApós a eliminação da Supercopa do Brasil para o Grêmio na semifinal. Já o São Paulo, não disputou competição em fevereiro e terminou a temporada passada em terceiro lugar com 29 pontos.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo

Brasileirão feminino

Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro

Data/Horário: 07 de março de 2022, 20h

Árbitro: Philip Georg Bennett

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Kaká; Monalisa, Cida, Núbia, Gisseli; Kaylane, Leidi, Cris, Duda; Darlene, Maria. TÉCNICO: Luis Andrade

São Paulo: Carla; Jaqueline, Lauren, Vitória, Mica; Dani, Giovana, Maressa, Duda; Glaucia, Gislaine. TÉCNICO: Lucas Piccinato

