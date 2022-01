Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (26/01)

Na noite desta quarta-feira (26) vai acontecer a partida entre Flamengo x Portuguesa-RJ, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogo será às 21h35 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Como Flamengo x Portuguesa-RJ chegaram para o jogo?

As equipe do Flamengo será formada pelos jovens do Sub-20. Enquanto que o Portuguesa-RJ estará na partida com a equipe principal.

Onde assistir Flamengo x Portuguesa-RJ?

A partida será exibida ao vivo, às 21h35 (de Brasília), pela Record Rio, na TV aberta, e pelo aplicativo Cariocão Play, na plataforma de streaming.