Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Depois de decidirem a Supercopa do Brasil, em abril, Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo, no Maracanã. Dessa vez, o confronto é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cujo troféu é desejo de ambas equipes. A bola rola às 16h com transmissão em tempo real do LANCE!.

Atual bicampeão, o Flamengo inicia a busca pelo inédito tricampeonato brasileiro e terá força máxima para a estreia contra o Palmeiras. Suspensos contra o Vélez Sarsfield, na Libertadores, Willian Arão e Bruno Henrique voltam ao time e serão titulares. Apenas Renê, César e Thiago Maia estão entregues ao departamento médico.

Do outro lado, o Palmeiras busca acabar com uma série de mais de três anos sem vencer o Rubro-Negro. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá alguns desfalques: Marcos Rocha, Kuscevic e Gabriel Veron seguem em tratamento de lesões, e Breno Lopes está em fase de transição entre a parte física e técnica. Renan, que não enfrentou o Universitario-PER, na quinta, após sofrer um trauma no joelho esquerdo, treinou com o grupo e tem chances de voltar.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Palmeiras:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 30 de maio, às 16h (de Brasília)Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Lesionados: César, Thiago Maia e Renê.Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur (Renan); Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Viña (Victor Luis); Rony e Luiz Adriano.

Lesionados: Marcos Rocha, Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes. Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém

PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% apostam na vitória do Flamengo, enquanto 30% acreditam no triunfo do Palmeiras, O restante, 20%, aposta no empate.