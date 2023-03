Flamengo vence Vasco e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1 na noite deste domingo (19) e está na final do Campeonato Carioca de futebol masculino. Os rubro-negros saíram na frente com Pedro em chute de fora da área que desviou em Jair antes de entrar.

Ainda no primeiro tempo, Capasso, do Vasco, cabaçeou direto para o gol após cobrança de escanteio de Lucas Piton. Com o empate, o Vasco voltou a precisar apenas de um gol para se classificar.

No segundo tempo, o Vasco, dirigido pelo técnico Maurício Barbieri, criou diversas chances, mas sem conseguir a virada. Mas 34 minutos, Matheus França, do Flamengo, puxou um contra-ataque e foi derrubado por um carrinho de Capasso.

Um pênalti foi marcado e Pedro cobrou com sucesso e deixou a equipe na frente. Nos acréscimos, Pedro ainda deu assistência para o gol de Ayrton Lucas, o terceiro do Flamengo.

Final

A edição de 2023 do Campeonato Carioca será decidido pela quarta vez seguida entre Flamengo e Fluminense e os dois jogos estão previstos para os dias 2 e 9 de abril.