Flamengo vence Vasco, aumenta 'freguesia' e amplia vantagem no Carioca

Franco favorito, o Flamengo saiu na frente na semifinal do Campeonato Carioca ao derrotar o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1), no Nilton Santos. O único gol da partida foi marcado por Bruno Henrique, que acertou um belo chute no ângulo aos 21 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o time comandado por Filipe Luís ampliou sua vantagem para o jogo de volta. Como terminou a primeira fase na melhor posição, o Flamengo já tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Agora, pode até perder por 1 a 0 que ainda assim garante a vaga na final. Um empate também classifica o Rubro-Negro. Já o Vasco precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar.

A decisão acontece no próximo sábado (8), às 17h45 (horário de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Vasco encara o Nova Iguaçu na quarta-feira (5), às 21h30, no Nilton Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil.