Flamengo vence Bolívar e leva vantagem para a altitude de La Paz

O Flamengo saiu na frente na disputa pela classificação ao vencer o Bolívar por 2 a 0 na noite desta quarta-feira. Com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira, o Rubro-Negro garantiu uma vantagem importante para o jogo de volta na temida altitude de 3.600 metros de La Paz, marcado para a próxima quinta-feira, pela Libertadores.

Como era esperado, o Flamengo dominou a partida desde o início, mas encontrou dificuldades para converter o controle em gols. O primeiro gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo, em uma bela triangulação entre Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, que finalizou na saída do goleiro Lampe. Apesar de outras chances criadas por Gerson, Arrascaeta e Léo Pereira, o time carioca não conseguiu ampliar o placar na primeira etapa.

O Bolívar, por sua vez, pouco ameaçou, mas teve uma oportunidade clara com Fábio Gomes no final do primeiro tempo, que poderia ter resultado no empate. No segundo tempo, o cenário se manteve, com o Flamengo controlando o jogo, mas sem conseguir transformar o domínio em gols até os minutos finais. O alívio veio quando Léo Pereira marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, selando o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o Flamengo leva uma vantagem de dois gols para a partida decisiva em La Paz, onde precisará lidar com as dificuldades da altitude para garantir a classificação.