Flamengo oficializa a ida de Gerson para o Zenit: 'Honrou o manto e se tornou ídolo'

Chegou ao fim oficialmente, nesta sexta-feira, a segunda passagem do meio-campista Gerson pelo Flamengo. Pouco tempo depois de a rescisão ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o clube rubro-negro anunciou a saída de seu capitão, negociado com o russo Zenit.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira (04/07/25), após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor, de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159,2 milhões), foi depositado pelo FC Zenit São Petersburgo, da Rússia", anunciou o clube.

Gerson defendeu o Flamengo em 253 partidas, anotando 19 gols, o ultimo deles na eliminação do Mundial de Clubes, com derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique nas oitavas de final. Foram 155 vitórias e 12 títulos, sendo os mais emblemáticos a Libertadores de 2019, os Brasileiros de 2019 e 2020, e a Recopa sul-americana de 2020.

"O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto Rubro-Negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira", completou o Flamengo.

Aos 28 anos, mesmo com pedidos da torcida para que permanecesse, o meio-campista não teve como recusar a grande proposta financeira dos russos, que tiveram concorrência do árabe Al-Nassr, mas pagaram a contratação à vista para não perder o jogador.

Ganhando espaços na seleção brasileira com o técnico italiano Carlo Ancelotti, Gerson agora terá de ficar muito em evidência no Zenit, que disputa um campeonato de menos competitividade e visibilidade na Rússia, para não perder espaço na esquadra nacional.