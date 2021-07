Flamengo faz primeiro treino com Renato Gaúcho, que altera a programação para a Libertadores

Logo depois ser apresentado na sala de imprensa do Ninho do Urubu, Renato Gaúcho foi a campo para aplicar o primeiro treino sob o comando do Flamengo, já visando à partida de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, diante do Defensa y Justicia, na Argentina. Aliás, por conta da viagem, o técnico já alterou a programação prevista anteriormente.

Agora, a viagem para Buenos Aires, que seria na noite desta segunda (12), ocorrerá na tarde desta terça, após o derradeiro treino preparativo, no Ninho do Urubu. Renato quer dar o primeiro treino com o elenco completo no Rio, o que não aconteceu hoje, já que os titulares do jogo de ontem realizaram apenas atividades na parte interna do CT, em trabalho regenerativo.

Renato dá início ao lado de Maurício Souza, antes do técnico do time sub-20 e agora catapultado a auxiliar permanente dos profissionais, Alexandre Mendes, o seu fiel escudeiro nos tempos de Grêmio, e Marcello Salles (de volta ao clube).

Nesta segunda, o técnico aproveitou para realizar um coletivo entre reservas e garotos da base, além de Gabigol. Cabe lembrar que o técnico não deve contar com Bruno Henrique e Diego Ribas, ainda em recuperação de suas respectivas lesões; Rodrigo Caio, por sua vez, tende a retornar à equipe e ser titular.

O jogo de ida das oitavas entre Flamengo e Defensa y Justicia será realizado às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello.