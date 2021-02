Flamengo é Octa e São Paulo garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Foram 90 minutos, além dos acréscimos, de tensão, muita disputa em campo, e, ao apito final, muito alívio para São Paulo e Flamengo no Morumbi. Com a vitória por 2 a 1, o Tricolor garantiu a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, que contou com o tropeço do Internacional, conquistou o Bi do Brasileirão. Agora, o time da Gávea é octacampeão nacional!

A conquista do bicampeonato do Brasileiro, que confirma a nova era de títulos deste Flamengo, poderia ter sido menos dramática. A equipe de Rogério Ceni dependia apenas de uma vitória, mas a atuação no Morumbi ficou aquém do nível apresentado nas últimas rodadas. Ao apito final da partidas em São Paulo e Porto Alegre, pela 38ª rodada nada disso importou. A festa foi rubro-negra.

O São Paulo também teve motivos para comemorar. A vitória sobre o campeão dá ao Tricolor um novo ânimo para a próxima temporada, além de garantir um tempo maior de preparação para o novo técnico Hernán Crespo, uma vez que o time "fugiu" das primeiras fases da Liberadores, com vaga na fase de grupos.

Primeiro tempo de faltas e "apenas" o gol

A expectativa de um grande jogo não se confirmou nos 45 minutos iniciais. O caráter decisivo e a estratégia do São Paulo, que deu campo ao Flamengo e marcou quase sempre atrás do meio de campo, tornou o jogo monótono. O time de Rogério Ceni, apesar dos 70% de posse de bola, não exigiu de Tiago Volpi nenhuma defesa. A troca de passes lentas fizeram com que o Rubro-Negro só levasse perigo na bola levantada na área - mesmo assim sem sucesso.

O Tricolor não foi diferente. A única válvula de escape foi Igor Vinícius, pela direita, mas Filipe Luís esteve ligado na marcação. Contudo, a falta sofrida por Tchê Tchê na entrada da área deu a Luciano a oportunidade que ele precisava, e o atacante aproveitou. Cobrança no canto de Hugo Souza, que armou mal a barreira e não segurou a finalização forte, já aos 49 minutos da primeira etapa.

Festa tricolor e rubro-negra no Morumbi

Flamengo e São Paulo voltaram sem alterações, mas o jogo mudou após o intervalo. A necessidade de vitória levou os times ao ataque de vez, e o Flamengo, logo aos cinco minutos, empatou no Morumbi. A bola parada ofensiva, arma da equipe de Rogério Ceni, voltou a funcionar: Arrascaeta cobrou escanteio, Gustavo Henrique escorou e Bruno Henrique fez 1 a 1.

O Rubro-Negro mostrava mais "fome" pela vitória, mas foi o São Paulo que voltou a balançar a rede. E, novamente, o lance teve a participação de Hugo Souza. Na bola recuada Gustavo Henrique, o goleiro deu o chutão, mas Dani Alves dominou no peito, ainda próximo à área. A assistência foi perfeita para Pablo, que tocou na saída do camisa 45 e devolveu a vantagem ao Tricolor.

Com o 2 a 1, o domínio do jogo trocou de lado. O São Paulo passou a ter o controle da bola e do meio de campo. Gabigol pediu para sair e Pedro entrou em seu lugar. Depois, Rogério Ceni tentou devolver a intensidade ao time com as entradas de João Gomes e Matheuzinho. A partir disso, o Rubro-Negro parecia mais confiante na manutenção do empate entre Inter e Corinthians, no Beira-Rio, do que em sua capacidade de conquistar a vitória no Morumbi.

E foi isso que aconteceu no fim. O 0 a 0 persistiu no Beira-Rio, enquanto o placar no Morumbi foi mantido. Vitória do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 FLAMENGO

Estádio: Morumbi, São Paulo (SP)

Data e horário: 25 de fevereiro de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Gols: Luciano (1-0, 49'/2ºT), Bruno Henrique (1-1, 5'/2ºT), Pablo (1-1, 13'/2ºT)

Cartão amarelo: Tchê Tchê, Arboleda, Dani Alves, Igor Vinícius, Wellington, Luciano (SPO); Gabriel Barbosa (FLA)

Cartão vermelho: Não houve.

SÃO PAULO (Técnico: Marcos Vizolli)

Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius (Galeano, 35'/2ºT), Luan (Hernanes, 40'/2ºT), Tchê Tchê, Dani Alves e Welington (Gabriel Sara, 41'/2ºT; Luciano (Igor Gomes, 41'/2ºT) e Pablo (Tréllez, 46'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza, Isla (Matheuzinho, 27'/2ºT), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas (João Gomes, 27'/2ºT, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Pedro, 21'/2ºT).