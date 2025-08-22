Flamengo é multado por despejar esgoto em lagoa do Rio

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) multou o Flamengo em R$ 902 mil por despejo irregular de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A fiscalização, realizada em fevereiro de 2025, identificou o lançamento de efluentes sanitários em quatro galerias de águas pluviais sob responsabilidade do clube.

Técnicos do órgão ambiental coletaram amostras que confirmaram a presença de amônia nas galerias, substância indicativa de contaminação por esgoto. Documentos do Inea mostram que as irregularidades são detectadas desde 2022, tendo o clube recebido três notificações antes da aplicação da penalidade.

As estruturas que deveriam conduzir apenas água da chuva estavam sendo utilizadas para descartar efluentes sanitários diretamente no ecossistema da lagoa. O valor da multa foi calculado com base na quantidade de esgoto despejado sem tratamento e nos danos ambientais causados.

A Águas do Rio informou que o clube regularizou a situação em maio de 2025. Dados da concessionária revelam que neste ano foram registradas 34 irregularidades de despejo na Lagoa Rodrigo de Freitas, número inferior às 109 ocorrências documentadas em 2024. Após a revitalização das elevatórias no entorno, mais de 5 milhões de litros de esgoto deixaram de ser despejados no local.

O oceanógrafo Renato Carreira, professor do Departamento de Química da PUC-Rio, explicou a gravidade do problema: "A amônia é usada como um traçador. Se os níveis estão elevados, isso mostra que há lançamento de esgoto. O grande problema é que isso funciona como um fertilizante para a água, gerando crescimento excessivo de plantas e algas e causando desequilíbrio no ecossistema".

Durante a inspeção do Inea, o gerente do Flamengo atribuiu o problema às tubulações antigas e afirmou que uma solução definitiva exigiria intervenção conjunta entre o clube, a Prefeitura do Rio e a concessionária de abastecimento. Em nota oficial, o clube declarou apenas que o problema já foi resolvido e que não se manifestaria sobre o caso.

O Inea informou que o Flamengo pode recorrer da multa aplicada. Até o momento, o clube não efetuou o pagamento da penalidade nem anunciou se pretende contestar a decisão.