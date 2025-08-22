Flamengo é multado por despejar esgoto em lagoa do Rio Problema era monitorado desde 2022, com três notificações anteriores à penalidade O Liberal 22.08.25 20h52 O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) multou o Flamengo em R$ 902 mil por despejo irregular de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A fiscalização, realizada em fevereiro de 2025, identificou o lançamento de efluentes sanitários em quatro galerias de águas pluviais sob responsabilidade do clube. Técnicos do órgão ambiental coletaram amostras que confirmaram a presença de amônia nas galerias, substância indicativa de contaminação por esgoto. Documentos do Inea mostram que as irregularidades são detectadas desde 2022, tendo o clube recebido três notificações antes da aplicação da penalidade. As estruturas que deveriam conduzir apenas água da chuva estavam sendo utilizadas para descartar efluentes sanitários diretamente no ecossistema da lagoa. O valor da multa foi calculado com base na quantidade de esgoto despejado sem tratamento e nos danos ambientais causados. A Águas do Rio informou que o clube regularizou a situação em maio de 2025. Dados da concessionária revelam que neste ano foram registradas 34 irregularidades de despejo na Lagoa Rodrigo de Freitas, número inferior às 109 ocorrências documentadas em 2024. Após a revitalização das elevatórias no entorno, mais de 5 milhões de litros de esgoto deixaram de ser despejados no local. O oceanógrafo Renato Carreira, professor do Departamento de Química da PUC-Rio, explicou a gravidade do problema: "A amônia é usada como um traçador. Se os níveis estão elevados, isso mostra que há lançamento de esgoto. O grande problema é que isso funciona como um fertilizante para a água, gerando crescimento excessivo de plantas e algas e causando desequilíbrio no ecossistema". Durante a inspeção do Inea, o gerente do Flamengo atribuiu o problema às tubulações antigas e afirmou que uma solução definitiva exigiria intervenção conjunta entre o clube, a Prefeitura do Rio e a concessionária de abastecimento. Em nota oficial, o clube declarou apenas que o problema já foi resolvido e que não se manifestaria sobre o caso. O Inea informou que o Flamengo pode recorrer da multa aplicada. Até o momento, o clube não efetuou o pagamento da penalidade nem anunciou se pretende contestar a decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51