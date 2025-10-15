Flaco López prevê grandes atuações no Palmeiras por ida à Copa: 'Scaloni sabe o que posso dar' Estadão Conteúdo 15.10.25 9h28 Lionel Scaloni não escondeu sua surpresa e satisfação com a atuação dos estreantes na seleção argentina após a goleada por 6 a 0 sobre Porto Rico, em Miami, nesta terça-feira. Entre eles estavam os palmeirenses Aníbal Moreno e Flaco López. Perto de mais uma Copa do Mundo, o técnico mandou um recado: que sigam mostrando bom desempenho em seus clubes. O atacante alviverde parece ter entendido bem a mensagem do comandante após realizar o sonho de atuar com o ídolo Lionel Messi e falou em dar tudo no líder do Brasileirão para defender a Argentina no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. "Sabemos que falta pouco para o Mundial. Agora é fazer as coisas bem feitas no Palmeiras (para figurar entre os 23 convocados para a competição do ano que vem). Scaloni já foi me conhecendo nestes meses, sabe o que posso dar e seguirei trabalhando", afirmou ao Diário Olé um satisfeito Flaco López, dono de uma assistência no amistoso com Porto Rico e bastante elogiado por sua apresentação. "Toda vez que tenho de vir aqui (na seleção), encaro como se fosse a última. Acho que isso me leva a trabalhar seriamente, a tentar melhorar e a tentar estar no mesmo nível dos meus companheiros de equipe", seguiu o artilheiro palmeirense na temporada. "Como o treinador disse, sinto que tenho muito a melhorar e, com todos esses monstros que temos ao nosso lado, acho que vamos melhorar muito. Estou muito feliz e confiante", completou o jogador, chamado nas duas últimas convocações de Scaloni, mas utilizado somente nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argetnina Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém 15.10.25 10h32 Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09