Flaco López prevê grandes atuações no Palmeiras por ida à Copa: 'Scaloni sabe o que posso dar'

Estadão Conteúdo

Lionel Scaloni não escondeu sua surpresa e satisfação com a atuação dos estreantes na seleção argentina após a goleada por 6 a 0 sobre Porto Rico, em Miami, nesta terça-feira. Entre eles estavam os palmeirenses Aníbal Moreno e Flaco López. Perto de mais uma Copa do Mundo, o técnico mandou um recado: que sigam mostrando bom desempenho em seus clubes.

O atacante alviverde parece ter entendido bem a mensagem do comandante após realizar o sonho de atuar com o ídolo Lionel Messi e falou em dar tudo no líder do Brasileirão para defender a Argentina no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Sabemos que falta pouco para o Mundial. Agora é fazer as coisas bem feitas no Palmeiras (para figurar entre os 23 convocados para a competição do ano que vem). Scaloni já foi me conhecendo nestes meses, sabe o que posso dar e seguirei trabalhando", afirmou ao Diário Olé um satisfeito Flaco López, dono de uma assistência no amistoso com Porto Rico e bastante elogiado por sua apresentação.

"Toda vez que tenho de vir aqui (na seleção), encaro como se fosse a última. Acho que isso me leva a trabalhar seriamente, a tentar melhorar e a tentar estar no mesmo nível dos meus companheiros de equipe", seguiu o artilheiro palmeirense na temporada.

"Como o treinador disse, sinto que tenho muito a melhorar e, com todos esses monstros que temos ao nosso lado, acho que vamos melhorar muito. Estou muito feliz e confiante", completou o jogador, chamado nas duas últimas convocações de Scaloni, mas utilizado somente nesta terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Argetnina

Palmeiras

Flaco López
