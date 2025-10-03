Flaco López e Moreno são convocados pela Argentina e devem desfalcar Palmeiras contra Juventude A dupla do Palmeiras deve ficar de fora da partida contra o Juventude, marcada para 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 03.10.25 16h28 Flaco López (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) O atacante Flaco López e o meio-campista Aníbal Moreno foram convocados para defender a Argentina em jogos amistosos na próxima Data Fifa. O seleção de Lionel Messi vai enfrentar Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina encara a Venezuela no dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. No dia 13, enfrenta Porto Rico no Soldier Field, em Chicago, às 20h. Assim, a dupla do Palmeiras deve ficar de fora da partida contra o Juventude, marcada para 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 12ª rodada, que precisou ganhar nova data por causa da participação da equipe no Mundial de Clubes da Fifa. Esta é a segunda convocação de Flaco López para a Argentina. A primeira vez foi em setembro, quando ele esteve com a seleção para os jogos da rodada final das Eliminatórias da Copa, mas acabou não entrando em campo. Já Aníbal Moreno é a grande novidade na lista divulgada pelo técnico Lionel Scaloni. O volante começou a temporada em baixa, mas recuperou o bom futebol no Mundial e se tornou peça importante do time de Abel Ferreira. Com dois jogos a menos, o Palmeiras está na segunda posição do Brasileirão, com 52. O Flamengo lidera com 55 e tem uma partida atrasada a cumprir. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão seleção argentina Flaco López Anibal Moreno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29