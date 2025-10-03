Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flaco López e Moreno são convocados pela Argentina e devem desfalcar Palmeiras contra Juventude

A dupla do Palmeiras deve ficar de fora da partida contra o Juventude, marcada para 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo
fonte

Flaco López (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante Flaco López e o meio-campista Aníbal Moreno foram convocados para defender a Argentina em jogos amistosos na próxima Data Fifa. O seleção de Lionel Messi vai enfrentar Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A Argentina encara a Venezuela no dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. No dia 13, enfrenta Porto Rico no Soldier Field, em Chicago, às 20h.

Assim, a dupla do Palmeiras deve ficar de fora da partida contra o Juventude, marcada para 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 12ª rodada, que precisou ganhar nova data por causa da participação da equipe no Mundial de Clubes da Fifa.

Esta é a segunda convocação de Flaco López para a Argentina. A primeira vez foi em setembro, quando ele esteve com a seleção para os jogos da rodada final das Eliminatórias da Copa, mas acabou não entrando em campo.

Já Aníbal Moreno é a grande novidade na lista divulgada pelo técnico Lionel Scaloni. O volante começou a temporada em baixa, mas recuperou o bom futebol no Mundial e se tornou peça importante do time de Abel Ferreira.

Com dois jogos a menos, o Palmeiras está na segunda posição do Brasileirão, com 52. O Flamengo lidera com 55 e tem uma partida atrasada a cumprir.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

seleção argentina

Flaco López

Anibal Moreno
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

Futebol

Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT

Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

03.10.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

03.10.25 11h26

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

FUTEBOL

Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

01.10.25 19h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda