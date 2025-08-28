Flaco López celebra 1ª convocação para a Argentina após treino do Palmeiras: 'Inexplicável' Estadão Conteúdo 28.08.25 14h38 A primeira vez, a gente nunca esquece. Essa máxima do ditado popular marcou esta quinta-feira de maneira especial para o atacante palmeirense Flaco López, que teve a sua convocação de estreia na seleção argentina anunciada pelo técnico Lionel Scaloni, para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul visando a Copa do Mundo de 2026. O jogador recebeu a notícia após o treinamento do Palmeiras, realizado nesta manhã, na Academia de Futebol. Feliz, ele foi festejado pelos companheiros e funcionários do clube. "Foi muito especial. Hoje no treino eu estava pensando um pouco nisso, mas depois já começou a rolar a atividade e esqueci. Tinha esquecido totalmente, mas o Gustavo Gómez me falou e foi toda a alegria de novo ali no campo. Um momento inexplicável. Acho que a minha família já deve estar me ligando (risos)", disse o camisa 42. Um dos destaques do atual time palmeirense, López vive a sua fase mais artilheira na equipe paulista. Nesta temporada, ele foi às redes em 17 oportunidades e ainda deu três assistências. Ele ainda é o principal artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro (seis gols) e marcou mais cinco vezes na Libertadores. Apesar da boa fase, ele confessou surpresa ao ter o seu nome confirmado na lista de Scaloni. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo. Eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje, ela chegou", afirmou o atacante. Com o primeiro lugar já garantido no torneio eliminatório, a Argentina recebe a Venezuela no próximo dia quatro, em Buenos Aires, e encerra a sua participação cinco dias depois diante do Equador, fora de casa. Antes disso, porém, o jogador está à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo com o Corinthians, neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. "Será mais um jogo decisivo para nós na competição. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção", declarou o atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flaco López convocação Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado 28.08.25 9h49