O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flaco López celebra 1ª convocação para a Argentina após treino do Palmeiras: 'Inexplicável'

Estadão Conteúdo

A primeira vez, a gente nunca esquece. Essa máxima do ditado popular marcou esta quinta-feira de maneira especial para o atacante palmeirense Flaco López, que teve a sua convocação de estreia na seleção argentina anunciada pelo técnico Lionel Scaloni, para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul visando a Copa do Mundo de 2026.

O jogador recebeu a notícia após o treinamento do Palmeiras, realizado nesta manhã, na Academia de Futebol. Feliz, ele foi festejado pelos companheiros e funcionários do clube.

"Foi muito especial. Hoje no treino eu estava pensando um pouco nisso, mas depois já começou a rolar a atividade e esqueci. Tinha esquecido totalmente, mas o Gustavo Gómez me falou e foi toda a alegria de novo ali no campo. Um momento inexplicável. Acho que a minha família já deve estar me ligando (risos)", disse o camisa 42.

Um dos destaques do atual time palmeirense, López vive a sua fase mais artilheira na equipe paulista. Nesta temporada, ele foi às redes em 17 oportunidades e ainda deu três assistências. Ele ainda é o principal artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro (seis gols) e marcou mais cinco vezes na Libertadores.

Apesar da boa fase, ele confessou surpresa ao ter o seu nome confirmado na lista de Scaloni. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo. Eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje, ela chegou", afirmou o atacante.

Com o primeiro lugar já garantido no torneio eliminatório, a Argentina recebe a Venezuela no próximo dia quatro, em Buenos Aires, e encerra a sua participação cinco dias depois diante do Equador, fora de casa.

Antes disso, porém, o jogador está à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo com o Corinthians, neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

"Será mais um jogo decisivo para nós na competição. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção", declarou o atleta.

