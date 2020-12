Firmino marca nos acréscimos, Liverpool vence o Tottenham e assume a liderança do Inglês

No duelo dos líderes do Campeonato Inglês, um gol brasileiro deu a vitória e a liderança ao Liverpool. Nesta quarta-feira, em Anfield, Roberto Firmino marcou nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o triunfo dos Reds sobre o Tottenham por 2 a 1. No primeiro tempo, Salah e Son haviam marcado os outros gols da partida, válida pela 13ª rodada da competição.

COMO FICA A TABELACom o resultado, o Liverpool chega aos 29 pontos e assume a liderança da Premier League. Agora, a equipe comandada por Jürgen Klopp tem três pontos de vantagem sobre o Tottenham, que fica na segunda posição, com 26.

REDS NA FRENTE COM UMA DOSE DE SORTEComo já era de se esperar, o Liverpool iniciou a partida com controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a sólida defesa montada por José Mourinho. Aos 25, o desafogo enfim saiu com os pés de Salah e um pouco de sorte. Após jogada de Jones, o egípcio aproveitou a sobra da bola para finalizar, contando com desvio na zaga para encobrir Lloris e abrir o placar.

RESPOSTA RÁPIDA DOS SPURSMesmo atrás do marcador, o Tottenham seguiu com uma proposta defensiva e chegou ao empate com sua marca registrada: o contra-ataque. Aos 32, Lo Celso deu belo lançamento para Son, que saiu na cara de Alisson e não desperdiçou. O posicionamento do coreano no momento do passe era duvidoso e o lance precisou ser revisto pelo VAR, antes de ser confirmado.

BOLAS NA TRAVE E NADA DE GOLSNa etapa final, o cenário de ataque contra defesa se manteve, mas foi o Tottenham quem teve as melhores chances. Na base do contra-ataque e da bola parada, o clube londrino teve três grandes chances para virar a partida, mas, na mais perigosa, Bergwijn acertou a trave. Em seguida, Mané deu a resposta na mesma moeda: girou em cima do defensor e parou no travessão.

BRILHO BRASILEIRO DECIDE O JOGOQuando a partida se encaminhava para os acréscimos, apareceu a estrela de Roberto Firmino. Após cobrança de escanteio de Robertson, o atacante brasileiro subiu mais alto que a defesa e testou firme no ângulo para garantir a vitória do Liverpool.

PRÓXIMOS JOGOSEm busca de mais uma vitória para seguir no topo da tabela, o Liverpool volta a campo no sábado, às 9h30 (de Brasília) para enfrentar o Crystal Palace, fora de casa, na abertura da 14ª rodada do Inglês. O Tottenham, por sua vez, recebe o Leicester no domingo, às 11h15, querendo recuperar a liderança.