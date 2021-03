Finalistas da Copa do Brasil integram bonita iniciativa solidária

Se dentro de campo Grêmio e Palmeiras estão em lados opostos brigando pelo título da Copa do Brasil, quando o assunto é a solidariedade ambos se uniram em uma linda campanha que visa a arrecadação de fundos para dois importantes institutos de São Paulo e Porto Alegre na área da Saúde.

Isso porque a empresa de material esportivo Poker aproveitou o fato de patrocinar os seis goleiros (três do Palmeiras e três do Grêmio) para, juntamente com os atletas, doar um par de luvas autografadas que eles confeccionaram especialmente para esta decisão.

As doações em questão serão feitas para para duas instituições: o GRAAC, em São Paulo, e o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. O objetivo é que, com os objetos, as instituições façam leilão aos interessados com o intuito de levantar fundos para as mesmas.

- Muito mais que patrocinar e incentivar o esporte, a Poker também tem o olhar para o social. A Copa do Brasil é um dos principais torneios esportivos do nosso país. Então, junto com nossos atletas, aproveitamos essa oportunidade para, novamente, contribuir com instituições preocupadas com temas importantes para o bem estar da nossa sociedade - disse Rogério Cauduro, diretor administrativo e de marketing da Poker.

Representantes das duas unidades de saúde beneficiadas pela medida também comentaram a possibilidade de usar o exemplo para, elaborando outras iniciativas, potencializarem junto a população o grau de importância de contribuições como essa pela continuidade das atividades.

- O apoio da Poker junto dos seus atletas patrocinados, como os goleiros do Palmeiras, tem sido essencial para a sustentabilidade do GRAACC. Todos os dias o Hospital do GRAACC recebe casos novos e aumentam os desafios de captar recursos para cobrir as despesas hospitalares. Parcerias como essa permitem continuarmos oferecendo todas as chances de cura e um futuro inteiro pela frete para milhares de crianças e adolescentes com câncer que buscam atendimento no Hospital do GRAACC - apontou Tammy Allersdorfer, superintendente de desenvolvimento institucional do GRAACC.

- O ICI agradece a iniciativa dos goleiros do Grêmio em parceria com a Poker. Mais uma vez o esporte fazendo a sua parte através de atletas solidários com as crianças com câncer. Recebemos essa doação com muita alegria e iremos planejar ações de divulgação deste exemplo de engajamento para que a sociedade reconheça o gesto dos atletas, se sensibilize e possa também contribuir para os programas e projetos do ICI - felicitou o Dr. Algemir Brunetto, superintendente e fundador do ICI.