Finalista do prêmio Puskas, Arrascaeta agradece e brinca ao pedir votos: 'Vote no uruguaio certo'

O meia do Flamengo Giorgian de Arrascaeta agradeceu a todos que votaram para ele estar na final do prêmio Puskas, de gol mais bonita da temporada, realizado pela FIFA. Arrascaeta está na final ao lado do sul-coreano Son Huengmin e do uruguaio Luis Suarez e aproveitou para brincar com o compatriota ao pedir votos para ganhar a premiação.

- Pessoal, obrigado por me fazer finalista do Puskas. Agora, falta pouco e conto com a ajuda de todos! #VoteNoUruguaioCerto - postou Arrascaeta no Twitter.

Arrascaeta virou candidato ao prêmio Puskas por ter feito um golaço de bicicleta na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.