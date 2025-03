Final do Cinquentão acontece neste domingo (16)

O Campeonato de Futebol Pelada Cinquentão encerra sua edição neste domingo (16). O jogo está marcado para as 10h30, no campo do Terra Firme.

O confronto final vai ser marcado pelo duelo entre entre Sexta-Feira 13 e Fome de Bola.

A competição reuniu dez equipes ao longo do torneio. O campeão receberá R$ 6.500, enquanto o vice-campeão será premiado com R$ 2.500.