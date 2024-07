Final da Copa América é adiada em meia hora após caos na entrada do estádio

A final da Copa América, entre as seleções da Argentina e da Colômbia, teve seu horário de início adiado em meia hora. Inicialmente marcada para as 21h (horário de Brasília), a partida está agora programada para começar às 21h30 (também horário de Brasília).

VEJA MAIS

O adiamento foi decidido pela Conmebol em razão de problemas registrados na entrada dos torcedores no Hard Rock Stadium, em Miami. Os portões do estádio chegaram a ser fechados temporariamente devido a tentativas de invasão de torcedores de ambas as equipes, o que gerou confrontos entre os torcedores e a polícia.

A Conmebol comunicou que apenas os torcedores com ingressos válidos poderão acessar o estádio, assim que os portões sejam reabertos.

"Informamos que as pessoas que não contam com ingressos não poderão ingressar no estádio. Só aqueles que tenham ingressos adquiridos poderão entrar, uma vez que voltem a ser habilitados os acessos. Informamos que a partida vai atrasar 30 minutos", disse em comunicado.