Fim da novela! Eduardo Ramos é novo contratado da Tuna para o Parazão 2021

A Tuna Luso anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do meia Eduardo Ramos para a disputa do Parazão 2021. A Lusa é o terceiro clube do Camisa 10 no Estado, que chegou a Belém para defender o Paysandu em 2013, mas que marcou seu nome na história do Remo, por onde teve seis passagens.

Depois do Remo não renovar com o jogador após o término da Série C, Eduardo Ramos tenta recolocar o clube cruzmaltino de volta às competições nacionais, além de lutar pelo título do Parazão, que a Lusa não conquista desde 1988.

Eduardo recebeu proposta da Águia Guerreira, além de Paraná-PR e Manaus-AM, mas decidiu esperar e curtir um pouco das férias com a família em Goiás (GO). O jogador retornou a Belém e colocou um fim na novela com a Tuna. A intenção do atleta é defender a cruz de malta e atuar na Série C ou B no restante da temporada.

Sua apresentação será nesta quinta-feira (18), no estádio do Souza.

CLUBES

Eduardo Ramos, de 34 anos, é natural da cidade de Caçu (GO) e teve passagens por vários clubes do país, como Goiás-GO, Corinthians-SP, São Caetano-SP, Sport-PE, Náutico-PE, Vitória-BA, além de Joiville-SC, Santo André-SP e Cuiabá-MT.

REI DO ACESSO

No currículo o meia possui vários acessos. Pelo Corinthians conquistou o acesso para a Série A em 2010, feito repetido com a camisa do Náutico em 2011 e pelo Joinville em 2014. Em 2015 foi peça fundamental na passagem do Remo da Série D para a C e conseguiu levar o Cuiabá para a Série B em 2017 e ajudando o Remo a subir para a Segundona em 2020.

PELO REMO

O jogador teve seu nome cravado na história recente do Leão Azul. Com a camisa do Remo foram 149 jogos, os títulos do Parazão de 2014 e 2015, dois acessos e 37 gols marcados.