Filipe Luís fala de renovação de Diego Alves e diz: 'Está se dedicando como se fosse o primeiro dia'

Diego Alves está a três jogos do fim do atual contrato com o Flamengo, a expirar no dia 31 de dezembro. E a contagem regressiva foi feita, inclusive, por Filipe Luís nesta quarta-feira, na entrevista coletiva concedida pelo lateral-esquerdo, no Ninho do Urubu.

Amigo do goleiro e também nascido em 1985, Filipe Luís falou sobre a postura do goleiro no dia a dia, em meio à expectativa pela renovação (ou não) do vínculo com o Flamengo.

- Ele é um cara importantíssimo para nós, para o clube. Fez história e continua a fazer. Passou por todas as situações. Desejamos esse final feliz. Não depende de nós. É um acordo entre as partes. O que posso destacar é o compromisso dele. Acho que faltam quatro jogos (correção: faltam três) para terminar, e ele está se dedicando como se fosse o primeiro dia dele - disse Filipe Luís.

Neste momento, Diego Alves tem, em mãos, uma proposta de mais um ano de contrato. A negociação pela renovação do vínculo, antes acordada entre as partes, esfriou, após o departamento financeiro ter emperrado o novo contrato (veja aqui).

Caso Diego Alves veja o cenário atual mantido, se despedirá do Flamengo depois de quatro temporadas. E o Rubro-Negro teria que encerrar o Brasileiro com 12 jogos (31% da competição) sem o experiente camisa 1.