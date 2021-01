Filipe Luís enaltece postura do Flamengo contra o Palmeiras: 'Time muito mais concentrado e pilhado'

O Flamengo venceu o Palmeiras nesta quinta-feira, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha. O placar terminou 2 a 0 para o Rubro-Negro, que demonstrou amplo domínio sobretudo no primeiro tempo. E Filipe Luís enalteceu a postura da equipe em campo:

- Foram vitórias muito importantes e difíceis (contra o Goiás e a de hoje)... Pelo momento que o time vinha vivendo, a pressão que existe, pelo nosso objetivo principal, que é ser campeão, tendo ainda uma pressão interna nossa mesmo... Mas não temos que pensar nisso agora (ser campeão), temos que pensar sempre no próximo jogo, como fizemos hoje, passo a passo e competir no jogo que vem - disse o lateral-esquerdo, completando:

- O time está melhorando. A gente conversou bastante e teve uma mudança de atitude. Pudemos ver um time muito mais concentrado e pilhado em campo, e isto está fazendo a diferença, pois sabemos que qualidade sobra. É encaixar nos próximos jogos, que a tendência é fazer jogos como este (vitória sobre o Palmeiras).

O PRÓXIMO JOGO DO FLA