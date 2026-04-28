Filho de Zidane sofre fraturas no queixo e na mandíbula e pode desfalcar a Argélia na Copa Estadão Conteúdo 28.04.26 14h03 Destaque da seleção da Argélia, Luca Zidane, filho do ex-astro da seleção francesa, pode ser mais um desfalque na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O goleiro de 27 anos sofreu um grave choque em jogo da segunda divisão espanhola, no domingo, e teve detectadas fraturas na mandíbula e no queixo além de concussão. O jogo do Granada diante do Almería estava no minuto final, com derrota dos mandantes por 4 a 2, quando Zidane sofreu forte choque com um oponente, caindo desacordado. Ele recebeu atendimento de imediato no gramado e acabou substituído por processo de concussão. Nesta segunda-feira, exames detalhados mostraram um problema bem maior: "Os exames médicos realizados em Luca Zidane, após a concussão sofrida na última partida contra o UD Almería, revelaram que o goleiro também sofreu fraturas na mandíbula e no queixo. O jogador, juntamente com a equipe médica do clube, definirá o plano de tratamento nas próximas horas", informou o Granada. Tal definição seria a escolha por um processo cirúrgico, o que obrigaria Luca Zidane a se afastar das atividades por até oito semanas e o tiraria, ao menos, dos primeiros jogos da Copa do Mundo. A posição de goleiro na Argélia é uma das mais carentes e o filho de Zidane optou em defender o país também para suprir essa deficiência. Ele atuou na base do Real Madrid e, assim como o pai, poderia escolher defender as cores da França. Destaque na Copa Africana das Nações e um dos responsáveis por levar a seleção até às quartas de final, Luca Zidane estava empolgado por enfrentar o astro Messi, o que agora ficou bastante comprometido com a grave lesão. A campeã do mundo é a primeira rival da Argélia no Mundial. Pelo Grupo J, as seleções se enfrentam no dia 16 de junho, em Kansas City. Os duelos decisivos para os argelinos, contudo, são na segunda e terceira rodadas, diante da Jordânia, dia 23, e da Áustria, dia 27. Antes, há amistoso com a Holanda agendado para 3 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argélia Luca Zidane Granada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas 28.04.26 11h11