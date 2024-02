Filho de lenda do MMA disputa cinturão do Misfits em março; veja mais

Gabriel Silva, filho de Anderson Silva, está se preparando para sua primeira disputa de título no boxe. O jovem lutador de 26 anos irá desafiar o americano Anthony Taylor pelo cinturão peso-meio-pesado da Misfits Boxing, uma organização focada em lutas de influenciadores digitais. O evento está marcado para o dia 23 de março em Nashville, nos Estados Unidos, conforme anunciado pelas redes oficiais do Misfits nesta quarta-feira (21).

Os dois competidores já tiveram um encontro tenso no ringue em novembro, quando Gabriel venceu OJ Rosé por decisão majoritária em sua estreia pelo Misfits. Na ocasião, houve troca de provocações entre os dois.

Durante o embate, Gabriel expressou sua determinação em conquistar o título, criticando Taylor e desafiando sua legitimidade como campeão. Por sua vez, Taylor respondeu com palavras de confronto, mencionando até mesmo o pai de Gabriel, Anderson Silva.

Gabriel Silva acumula duas vitórias em suas duas lutas profissionais de boxe, uma delas por nocaute e outra por pontos. Taylor, com 34 anos, é mais experiente, tendo participado de 13 lutas entre profissionais e exibições, com um histórico de cinco vitórias, seis derrotas e dois empates.

Embora oficialmente a categoria peso-meio-pesado no boxe tenha um limite de 175 libras (79,4 kg), Gabriel não ultrapassou 168 libras (76,2 kg) em suas duas lutas anteriores, permanecendo dentro do limite do peso-super-médio. Já Taylor conquistou o cinturão ao derrotar King Kenny em outubro passado, pesando 170 libras (77,1 kg) na ocasião.