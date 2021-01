Fifa troca Palmeiras por Corinthians em foto de divulgação das semifinais da Libertadores

A Fifa cometeu uma "gafe" ao fazer uma divulgação dos times semifinalistas da Libertadores. A entidade colocou a imagem do jovem Roni, do Corinthians, em vez de Rony, do Palmeiras, na montagem com os destaques dos confrontos partidas Santos x Boca Juniors e Palmeiras x River Plate. Ao lado, estavam Kaio Jorge, do Peixe, Salvio, do Boca, e Borré, do River.

Logo após a postagem, a Fifa apagou a postagem, mas não evitou as capturas de telas feitas que já estão rodando nas redes sociais. O narrador André Henning, chegou a criticar a entidade pelo erro.

- Essa é a página da Fifa, tá? Esses caras só podem estar de brincadeira. Essa é a entidade que cuida do futebol mundial! - postou André em sua conta no Twitter.

As partidas das semifinais da Libertadores serão realizadas nesta semana, ambas na Argentina. O Palmeiras enfrenta o River Plate nesta terça-feira, às 21:30, em Avellaneda. Na quarta-feira, o Santos vai à La Bombonera enfrentar o Boca Juniors, às 19h15.

Postagem feita pela Fifa no Twitter (Reprodução/Twitter)