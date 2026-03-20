Fifa revela a música da Copa do Mundo 2026; ouça 'Lighter'

A Fifa lançou a primeira música oficial da Copa do Mundo 2026. Intitulada "Lighter", a canção já está disponível para os torcedores. A faixa, aguardada mundialmente, é uma parceria entre Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut, e chega para animar a competição que será sediada por México, Estados Unidos e Canadá.

Desde 1930, a Copa do Mundo é realizada a cada quatro anos. Atualmente, o Brasil detém o maior número de títulos, com cinco conquistas, e busca o hexacampeonato.

A primeira música oficial do evento deste ano foi divulgada pela Fifa nesta sexta-feira (20/3). "Lighter" é resultado da colaboração entre Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut, prometendo embalar o torneio. A música desempenha um papel divertido e relaxante para torcedores e jogadores, em meio à tensão para levar o título para seu país.

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Mudanças na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 terá um reajuste significativo em seu formato. Os três países da América do Norte (México, Estados Unidos e Canadá) estarão de braços abertos para o mundo.

O número de seleções participantes foi expandido: de 32, que estiveram presentes nas edições de 1998 a 2022, foram incluídos mais 16, totalizando 48 edições no maior evento esportivo do mundo em audiência global simultânea.

Músicas que marcaram as Copas

Confira a lista de músicas oficiais que já embalaram as edições anteriores da Copa do Mundo:

1962 - "El Rock del Mundial" (Los Ramblers)

1966 - "World Cup Willie (Where in this World are We Going)" (Loonie Donegan)

1970 - "Futbol México 70" (Los Hermanos Zavala)

1974 - "Futbol" (Maryla Rodowicz)

1978 - "Anthem" (Buenos Aires Municipal Symphony)

1982 - "Musical 82" (Plácido Domingo)

1986 - "Hot Hot Hot" (Arrow)

1990 - "Un'estate italiana" (Edoardo Bennato and Gianna Nannini)

1994 - "Gloryland" (Daryl Hall and Sounds of Blackness)

1998 - "La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)" (Youssou N'Dour & Axelle Red) / "La Copa de la Vida (The Cup of Life)" (Ricky Martin) / "Together Now" (Jean Michel Jarre e Tetsuya Komuro)

2002 - "Anthem" (Vangelis) / "Boom" (Anastácia) / "Let's Get Together Now" (Coral da Coreia e do Japão)

2006 - "Zeit Dass Sich Was Dreht (Celebrate The Day)" (Herbert Grönemeyer e Amadou & Mariam) / "The Time of Our Lives" (Il Divo e Toni Braxton)

2010 - "Sign of a Victory" (R. Kelly e Soweto) / "Waka" (Shakira e Freshlyground) / "As Máscaras (South Africa '10 to Brasil' 14)" (Claudia Leitte e Lira)

2014 - "We Are One" (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) / "Dar um Jeito (We Will Find a Way)" (Carlos Santana feat. Wyclef Jean, Avicii e Alexandre Pires) / "Tatu Bom de Bola" (Arlindo Cruz) / "La, La, La (Shakira feat. Carlinhos Brown)

2018 - "Live It Up" (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) / "One World" (RedOne feat. Adelina & Now United)

2022 - "Hayaa (Better Together)" (Trinidad Cardona, Davido & AISHA) / "Dreamers" (Jungkook of BTS)

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)