Fifa revela a música da Copa do Mundo 2026; ouça 'Lighter' Torneio terá nova formatação com 48 seleções, e música oficial já aquece torcedores para a competição mundial de futebol Jennifer Feitosa 20.03.26 17h33 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) A Fifa lançou a primeira música oficial da Copa do Mundo 2026. Intitulada "Lighter", a canção já está disponível para os torcedores. A faixa, aguardada mundialmente, é uma parceria entre Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut, e chega para animar a competição que será sediada por México, Estados Unidos e Canadá. Desde 1930, a Copa do Mundo é realizada a cada quatro anos. Atualmente, o Brasil detém o maior número de títulos, com cinco conquistas, e busca o hexacampeonato. A primeira música oficial do evento deste ano foi divulgada pela Fifa nesta sexta-feira (20/3). "Lighter" é resultado da colaboração entre Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut, prometendo embalar o torneio. A música desempenha um papel divertido e relaxante para torcedores e jogadores, em meio à tensão para levar o título para seu país. VEJA MAIS Sem Cristiano Ronaldo e com novidades, Portugal divulga lista de convocados para Data Fifa Portugal terá pela frente dois dos anfitriões desta Copa do Mundo, que terá o seu início no dia 13 de junho Endrick se vê mais perto da Copa e avalia boa fase no Lyon: 'Busco meu lugar toda semana' O nome do jovem atacante está entre os convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia 'Pô, Ancelotti. E eu?': Neymar reage à não convocação e explica ida à Kings League No episódio intitulado "48 horas sem filtro", divulgado nesta quarta-feira, 18, o camisa 10 aparece reagindo em tempo real à lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti Mudanças na Copa do Mundo A Copa do Mundo de 2026 terá um reajuste significativo em seu formato. Os três países da América do Norte (México, Estados Unidos e Canadá) estarão de braços abertos para o mundo. O número de seleções participantes foi expandido: de 32, que estiveram presentes nas edições de 1998 a 2022, foram incluídos mais 16, totalizando 48 edições no maior evento esportivo do mundo em audiência global simultânea. Músicas que marcaram as Copas Confira a lista de músicas oficiais que já embalaram as edições anteriores da Copa do Mundo: 1962 - "El Rock del Mundial" (Los Ramblers) 1966 - "World Cup Willie (Where in this World are We Going)" (Loonie Donegan) 1970 - "Futbol México 70" (Los Hermanos Zavala) 1974 - "Futbol" (Maryla Rodowicz) 1978 - "Anthem" (Buenos Aires Municipal Symphony) 1982 - "Musical 82" (Plácido Domingo) 1986 - "Hot Hot Hot" (Arrow) 1990 - "Un'estate italiana" (Edoardo Bennato and Gianna Nannini) 1994 - "Gloryland" (Daryl Hall and Sounds of Blackness) 1998 - "La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)" (Youssou N'Dour & Axelle Red) / "La Copa de la Vida (The Cup of Life)" (Ricky Martin) / "Together Now" (Jean Michel Jarre e Tetsuya Komuro) 2002 - "Anthem" (Vangelis) / "Boom" (Anastácia) / "Let's Get Together Now" (Coral da Coreia e do Japão) 2006 - "Zeit Dass Sich Was Dreht (Celebrate The Day)" (Herbert Grönemeyer e Amadou & Mariam) / "The Time of Our Lives" (Il Divo e Toni Braxton) 2010 - "Sign of a Victory" (R. Kelly e Soweto) / "Waka" (Shakira e Freshlyground) / "As Máscaras (South Africa '10 to Brasil' 14)" (Claudia Leitte e Lira) 2014 - "We Are One" (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) / "Dar um Jeito (We Will Find a Way)" (Carlos Santana feat. Wyclef Jean, Avicii e Alexandre Pires) / "Tatu Bom de Bola" (Arlindo Cruz) / "La, La, La (Shakira feat. Carlinhos Brown) 2018 - "Live It Up" (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) / "One World" (RedOne feat. Adelina & Now United) 2022 - "Hayaa (Better Together)" (Trinidad Cardona, Davido & AISHA) / "Dreamers" (Jungkook of BTS) (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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