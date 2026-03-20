Sem Cristiano Ronaldo e com novidades, Portugal divulga lista de convocados para Data Fifa

O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira a relação de convocados para os dois compromissos da Data Fifa sem o seu principal nome: Cristiano Ronaldo, com problema no músculo posterior da coxa, ficou de fora da lista.

Outra ausência sentida na convocação foi a do experiente Bernardo Silva. Já em relação às novidades, o meia Mateus Fernandes foi a grande novidade anunciada pelo treinador. O jogador do West Ham, que vem se destacando na Premier League, pode ter a chance de mostrar serviço nestas duas partidas.

Portugal terá pela frente dois dos anfitriões desta Copa do Mundo, que terá o seu início no dia 13 de junho. O primeiro compromisso do conjunto luso vai ser diante do México, no dia 28, no estádio Azteca. A segunda partida acontece três dias depois. No dia 31, o duelo será disputado em Atlanta, contra os Estados Unidos.

A expectativa agora fica em cima da recuperação do atacante de de 41 anos, que atualmente defende o Al-Nassr, equipe comandada pelo treinador Jorge Jesus.

Para esses dois confrontos, Roberto Martínez convocou os avantes Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG)