Sem Cristiano Ronaldo e com novidades, Portugal divulga lista de convocados para Data Fifa Portugal terá pela frente dois dos anfitriões desta Copa do Mundo, que terá o seu início no dia 13 de junho Estadão Conteúdo 20.03.26 15h32 O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira a relação de convocados para os dois compromissos da Data Fifa sem o seu principal nome: Cristiano Ronaldo, com problema no músculo posterior da coxa, ficou de fora da lista. Outra ausência sentida na convocação foi a do experiente Bernardo Silva. Já em relação às novidades, o meia Mateus Fernandes foi a grande novidade anunciada pelo treinador. O jogador do West Ham, que vem se destacando na Premier League, pode ter a chance de mostrar serviço nestas duas partidas. Portugal terá pela frente dois dos anfitriões desta Copa do Mundo, que terá o seu início no dia 13 de junho. O primeiro compromisso do conjunto luso vai ser diante do México, no dia 28, no estádio Azteca. A segunda partida acontece três dias depois. No dia 31, o duelo será disputado em Atlanta, contra os Estados Unidos. A expectativa agora fica em cima da recuperação do atacante de de 41 anos, que atualmente defende o Al-Nassr, equipe comandada pelo treinador Jorge Jesus. Para esses dois confrontos, Roberto Martínez convocou os avantes Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Portugal convocados Cristiano Ronaldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29