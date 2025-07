Fifa leva Palmer e Dembélé ao alto de NY para recriar foto histórica antes da final do Mundial

Paris Saint-Germain e Chelsea decidem neste domingo (13) quem ficará com o título do Mundial de Clubes. Mas antes da bola rolar em Nova Jersey, os protagonistas do duelo participaram de uma ação especial organizada pela Fifa em um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York.

Cole Palmer, do Chelsea, e Ousmane Dembélé, do PSG, subiram ao topo do Rockefeller Center para recriar uma das fotos mais icônicas do século passado: a imagem de operários almoçando sobre uma viga de aço durante a construção do arranha-céu, em 1932.

A nova versão da cena foi registrada neste sábado, com os dois jogadores ao lado da taça do Mundial. Hoje, o local oferece uma estrutura moderna que simula a famosa viga suspensa no alto da cidade.

A final entre PSG e Chelsea será disputada às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.