FIA analisa críticas das equipes e dos pilotos e avalia mudanças nas novas regras da F-1 Estadão Conteúdo 19.02.26 9h43 Há uma semana, após a conclusão da primeira semana da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Sakhir, no Bahrein, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) enfrentou duras críticas com as mudanças para 2026. Nesta quarta-feira à noite, em reunião com as escuderias, a entidade revelou que vai avaliar as reclamações e prometeu novidades antes da largada o GP da Austrália, dia 8 de março. Não foram poucas as reclamações com as novas regras na modalidade. Deixar os carros menores e mais leves parece não ter deixado todos os pilotos satisfeitos. "Até um chefe de cozinha pode fazer a curva", detonou Fernando Alonso, acrescentando que "o papel de piloto está morrendo". O tetracampeão reclamou da falta de "diversão" com regras tão complexas. Entre as mudanças, além das dimensões dos carros, figuram a aerodinâmica ativa, que substituiu o DRS, motores com mais potência elétrica, menos downforce, pneus mais estreitos e o uso de combustíveis 100% renováveis. "Assim como ocorre com a introdução de mudanças regulamentares tão significativas, ainda há aprendizados coletivos a serem extraídos dos testes de pré-temporada" disse a FIA, em comunicado sobre como foi a reunião da Comissão de F-1. "Como grupo - as equipes, os fabricantes de unidades de potência, a FIA e a Formula One Management (FOM) - houve um compromisso de trabalhar em todos os aspectos técnicos antes da corrida de abertura da temporada de 2026 em Melbourne, no próximo mês", garantiu a entidade. "Após o feedback inicial dos pilotos, obtido por meio de uma pesquisa realizada pela FIA, houve uma discussão construtiva entre todas as equipes. Os tópicos abordados incluíram características gerais do carro, energia e unidade de potência, aerodinâmica, ultrapassagens e corridas, pneus e aderência mecânica." As equipes estão realizando a segunda e última semana dos testes da pré-temporada em Sakhir e não terão tempo para avaliar as possíveis mudanças. Mas já se satisfazem por serem ouvidas. "Foi acordado que não eram necessárias grandes alterações regulamentares imediatas, visto que as evidências e o feedback iniciais ainda são incipientes e que uma mudança prematura acarretaria o risco de aumentar a instabilidade antes da primeira corrida. Novas avaliações serão realizadas assim que mais dados estiverem disponíveis.", explicou a FIA. "Durante a reunião da comissão, houve conversas e propostas construtivas centradas no procedimento de largada da corrida. Como resultado, uma avaliação mais aprofundada das atualizações dos sistemas de corrida e da gestão a bordo será realizada durante os testes em curso no Bahrein", seguiu, vendo a redução dos carros como um ponto positivo, apesar de alguns protestos. "Recebemos feedback positivo dos pilotos em relação ao peso reduzido e às dimensões menores dos carros de 2026. De modo geral, os pilotos concordaram que o novo carro apresentava melhor qualidade de condução e aceleração inicial mais forte", garantiu. Esse, contudo, deve ser o ponto de maior detabe pela falta de consenso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 FIA novas regras mudanças COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel 18.02.26 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20