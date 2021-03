Ferj antecipa Botafogo x Resende, pelo Carioca, para o domingo

O calendário do Botafogo passou por uma mudança. Por conta do compromisso na Copa do Brasil, diante do Moto Club, na próxima quarta-feira, no Maranhão, a partida entre Botafogo e Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, foi adiantada pela Ferj para este domingo, às 20h15, no Estádio Nilton Santos.

A partida estava originalmente marcada para a segunda-feira, às 21h. Como o duelo pela Copa do Brasil será na quarta-feira, o Botafogo teria menos de 48 horas de intervalo entre os jogos.

Como o LANCE! havia adiantado anteriormente, o desejo da diretoria do clube de General Severiano era de que a partida do Estadual fosse colocada em uma outra semana no futuro. Havia uma data livre entre os dias 13 e 21 março tanto para Botafogo quanto Resende.

Apesar disso, o desejo de ter um intervalo maior para o duelo decisivo pela Copa do Brasil foi parcialmente atendido. Agora, o Alvinegro terá 72 horas de intervalo entre a partida do Estadual para o jogo pela competição nacional, no Maranhão.