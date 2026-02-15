Ferdinand cita drama por causa de lesões na carreira: 'Dores que me obrigam a ficar internado'

Um dos maiores nomes da história do Manchester United e ídolo da seleção inglesa, Rio Ferdinand sente na pele os anos dedicados ao futebol. O ex-zagueiro revelou que as lesões acumuladas ao longo da carreira o obrigam a conviver com dores e deixaram sequelas significativas.

Aos 47 anos, ele concedeu entrevista à revista Men's Health UK e falou como tem sido a sua vida desde então. "Tem ocasiões em que as dores nas costas são tão fortes que me obrigam a ficar internado alguns dias ou até mesmo a usar cadeira de rodas por período. Isso é uma loucura porque surge do nada", afirmou o ex-jogador.

Na entrevista, ele disse que, nos tempos de jogador, precisou se afastar da atividade em alguns momentos por causa das dores nas costas. No ano passado, passou a ter crises mais agudas quando se mudou para Dubai com a família.

"Tomei comprimidos e injeções por cerca de seis anos para conseguir jogar", disse. "São lesões eu eu sofri ao longo de toda a minha carreira no futebol", afirmou o atleta.

Para lidar com o problema, ele disse que adotou uma nova abordagem, com o objetivo de atuar de forma preventiva e integrada contra as dores que o afligem. "Estou consultando com um fisioterapeuta pela primeira vez desde que parei de jogar. Ele tem feio várias manipulações e há uma integração com meu personal trainer. É uma abordagem mais holística e espero que melhore".

Rio Ferdinand tem mais de 700 partidas em seu currículo com mais de 500 aparições em duelos da Premier League. Ao longo de 20 anos, ele defendeu as camisas do West Ham, Leeds e Manchester United, entre as mais importantes, além da seleção inglesa.