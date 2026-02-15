Ferdinand cita drama por causa de lesões na carreira: 'Dores que me obrigam a ficar internado' No ano passado, passou a ter crises mais agudas quando se mudou para Dubai com a família. Estadão Conteúdo 15.02.26 16h30 () Um dos maiores nomes da história do Manchester United e ídolo da seleção inglesa, Rio Ferdinand sente na pele os anos dedicados ao futebol. O ex-zagueiro revelou que as lesões acumuladas ao longo da carreira o obrigam a conviver com dores e deixaram sequelas significativas. Aos 47 anos, ele concedeu entrevista à revista Men's Health UK e falou como tem sido a sua vida desde então. "Tem ocasiões em que as dores nas costas são tão fortes que me obrigam a ficar internado alguns dias ou até mesmo a usar cadeira de rodas por período. Isso é uma loucura porque surge do nada", afirmou o ex-jogador. Na entrevista, ele disse que, nos tempos de jogador, precisou se afastar da atividade em alguns momentos por causa das dores nas costas. No ano passado, passou a ter crises mais agudas quando se mudou para Dubai com a família. "Tomei comprimidos e injeções por cerca de seis anos para conseguir jogar", disse. "São lesões eu eu sofri ao longo de toda a minha carreira no futebol", afirmou o atleta. Para lidar com o problema, ele disse que adotou uma nova abordagem, com o objetivo de atuar de forma preventiva e integrada contra as dores que o afligem. "Estou consultando com um fisioterapeuta pela primeira vez desde que parei de jogar. Ele tem feio várias manipulações e há uma integração com meu personal trainer. É uma abordagem mais holística e espero que melhore". Rio Ferdinand tem mais de 700 partidas em seu currículo com mais de 500 aparições em duelos da Premier League. Ao longo de 20 anos, ele defendeu as camisas do West Ham, Leeds e Manchester United, entre as mais importantes, além da seleção inglesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ferdinand lesões internado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto 15.02.26 23h42 novo comando Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League 15.02.26 10h52 Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão 15.02.26 23h37 NATAÇÃO Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas 23.10.19 17h36