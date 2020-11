Felipe Melo explica polêmica com fotógrafo do Palmeiras: ‘É meu amigo’

Já em casa se recuperando de uma operação no tornozelo esquerdo após tê-lo fraturado, Felipe Melo usou as suas redes sociais para dar fim à polêmica de um vídeo em que foi acusado de ter agredido o fotógrafo oficial do Palmeiras, Cesar Greco. O episódio em questão ocorreu após o gol de Luiz Adriano, contra o Vasco, no último domingo (8), em São Januário.

– Muitas pessoas mandando mensagem falando que eu agredi fotógrafo, deixa eu falar uma coisa, o fotógrafo é meu amigo, César Greco, gente da melhor qualidade, trabalha no Palmeiras há muitos anos. Trabalho com ele há 4 anos, tenho intimidade com ele, é um cara querido por todo mundo do Palmeiras. Não acreditem em mentiras para vender matéria não. Não agredi ninguém e jamais faria isso – desabafou o capitão alviverde.

Felipe Melo esclareceu a “polêmica” envolvendo o fotógrafo e a comemoração do gol no último jogo. O fotógrafo em questão é do Palmeiras e amigo de todos os jogadores do elenco. pic.twitter.com/CWlqz0xjnu — Murilo Dias (@mmurilodias) November 10, 2020

Após o jogo diante do Vasco, muitos jornalistas e torcedores compartilharam uma filmagem acusando o atleta de 37 anos de uma suposta agressão. Até a ARFOC (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de SP) postou um tweet repudiando a brincadeira do jogador.

Ao abraçar os colegas de equipe que estavam celebrando o sétimo gol do camisa 10 nesse Brasileirão, Felipe Melo tentou ‘chutar’ César Greco, como uma forma de brincadeira com o profissional que acompanha o Verdão em todos os jogos do clube.

ABSURDO: Felipe Melo chuta o associado Cesar Greco, fotógrafo oficial do Palmeiras, durante comemoração de gol na partida contra o Vasco, no último domingo. Pouco depois, Felipe Melo quebrou o tornozelo em uma dividida e não jogará mais na temporada.https://t.co/I648uz1bzJ — ARFOC São Paulo (@arfocsp) November 9, 2020

Na noite desta última segunda-feira (9), o camisa 30 realizou, com sucesso, a operação no seu tornozelo esquerdo e já está de repouso em sua casa, se recuperando da grave lesão que vai tirá-lo dos gramados por pelo menos três meses.