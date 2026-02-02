Felipe Melo critica torcedor após confusão no estádio e alerta: 'Poderia ser uma tragédia' Um torcedor corintiano o insultou e até puxou a sua camisa no momento em que ele cruzava as dependências da arena esportiva Estadão Conteúdo 02.02.26 15h28 O ex-jogador e atual comentarista da TV Globo, Felipe Melo, utilizou o seu Instagram nesta segunda-feira para comentar a polêmica em que se envolveu no estádio Mané Garrincha, palco da decisão da Supercopa em que o Corinthians ficou com o título ao derrotar o Flamengo por 2 a 0 neste domingo. Um torcedor corintiano o insultou e até puxou a sua camisa no momento em que ele cruzava as dependências da arena esportiva. O episódio com o ex-atleta de Flamengo, Palmeiras e seleção brasileira também envolveu agressões verbais e só não teve maiores desdobramentos porque os seguranças conseguiram encerrar o conflito. Em postagem nas suas redes sociais, Felipe Melo classificou o torcedor de "boçal" e disse que o fato poderia ter tido consequências graves. "Eu tinha que passar pela torcida. No início, estava de boa, alguns xingando e outros pedindo foto. Sempre respeitei todas as instituições. Esse boçal quis crescer porque estava com um monte de gente. Quando voltei, ele ficou todo para trás. No dia que eu tiver medo de outro homem, não estarei mais aqui entre nós", afirmou o ex-atleta que completou em seguida. "Poderia ter acontecido uma tragédia. Esse cara não diz o que é a torcida do Corinthians", disse Felipe Melo que aproveitou o vídeo para agradecer as mensagens de solidariedade que recebeu. Por fim, o jogador também lamentou o caso e tratou de colocar um ponto final na questão. "Aconteceu de a gente estar passando ali e um cara querer fazer graça. Escolheu o cara bastante errado. Acho que ficou feio. Mas é isso. No final de tudo é paz rapaziada", encerrou Felipe em seu vídeo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Felipe Melo confusão torcedor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) 02.02.26 13h42 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02