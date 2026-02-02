Felipe Melo critica torcedor após confusão no estádio e alerta: 'Poderia ser uma tragédia'

O ex-jogador e atual comentarista da TV Globo, Felipe Melo, utilizou o seu Instagram nesta segunda-feira para comentar a polêmica em que se envolveu no estádio Mané Garrincha, palco da decisão da Supercopa em que o Corinthians ficou com o título ao derrotar o Flamengo por 2 a 0 neste domingo. Um torcedor corintiano o insultou e até puxou a sua camisa no momento em que ele cruzava as dependências da arena esportiva.

O episódio com o ex-atleta de Flamengo, Palmeiras e seleção brasileira também envolveu agressões verbais e só não teve maiores desdobramentos porque os seguranças conseguiram encerrar o conflito. Em postagem nas suas redes sociais, Felipe Melo classificou o torcedor de "boçal" e disse que o fato poderia ter tido consequências graves.

"Eu tinha que passar pela torcida. No início, estava de boa, alguns xingando e outros pedindo foto. Sempre respeitei todas as instituições. Esse boçal quis crescer porque estava com um monte de gente. Quando voltei, ele ficou todo para trás. No dia que eu tiver medo de outro homem, não estarei mais aqui entre nós", afirmou o ex-atleta que completou em seguida.

"Poderia ter acontecido uma tragédia. Esse cara não diz o que é a torcida do Corinthians", disse Felipe Melo que aproveitou o vídeo para agradecer as mensagens de solidariedade que recebeu.

Por fim, o jogador também lamentou o caso e tratou de colocar um ponto final na questão. "Aconteceu de a gente estar passando ali e um cara querer fazer graça. Escolheu o cara bastante errado. Acho que ficou feio. Mas é isso. No final de tudo é paz rapaziada", encerrou Felipe em seu vídeo.