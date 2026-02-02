Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Felipe Melo critica torcedor após confusão no estádio e alerta: 'Poderia ser uma tragédia'

Um torcedor corintiano o insultou e até puxou a sua camisa no momento em que ele cruzava as dependências da arena esportiva

Estadão Conteúdo

O ex-jogador e atual comentarista da TV Globo, Felipe Melo, utilizou o seu Instagram nesta segunda-feira para comentar a polêmica em que se envolveu no estádio Mané Garrincha, palco da decisão da Supercopa em que o Corinthians ficou com o título ao derrotar o Flamengo por 2 a 0 neste domingo. Um torcedor corintiano o insultou e até puxou a sua camisa no momento em que ele cruzava as dependências da arena esportiva.

O episódio com o ex-atleta de Flamengo, Palmeiras e seleção brasileira também envolveu agressões verbais e só não teve maiores desdobramentos porque os seguranças conseguiram encerrar o conflito. Em postagem nas suas redes sociais, Felipe Melo classificou o torcedor de "boçal" e disse que o fato poderia ter tido consequências graves.

"Eu tinha que passar pela torcida. No início, estava de boa, alguns xingando e outros pedindo foto. Sempre respeitei todas as instituições. Esse boçal quis crescer porque estava com um monte de gente. Quando voltei, ele ficou todo para trás. No dia que eu tiver medo de outro homem, não estarei mais aqui entre nós", afirmou o ex-atleta que completou em seguida.

"Poderia ter acontecido uma tragédia. Esse cara não diz o que é a torcida do Corinthians", disse Felipe Melo que aproveitou o vídeo para agradecer as mensagens de solidariedade que recebeu.

Por fim, o jogador também lamentou o caso e tratou de colocar um ponto final na questão. "Aconteceu de a gente estar passando ali e um cara querer fazer graça. Escolheu o cara bastante errado. Acho que ficou feio. Mas é isso. No final de tudo é paz rapaziada", encerrou Felipe em seu vídeo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Felipe Melo

confusão

torcedor
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

02.02.26 13h42

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

História

Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol

Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil

02.02.26 10h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NOVA DATA?

Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo

Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança

02.02.26 9h56

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

História

Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol

Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil

02.02.26 10h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda