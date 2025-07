Felipe Massa pilota F2008 e volta a reivindicar Mundial de F-1: 'Título da Ferrari e meu'

O reencontro de Felipe Massa com o modelo F2008 da Ferrari, com o qual disputou o título do Mundial de Pilotos em 2008 e venceu a etapa brasileira daquela temporada, no Festival de Goodwood, na Inglaterra, emocionou o brasileiro e também mostrou que antigas feridas ainda não foram totalmente cicatrizadas.

Após acelerar o carro do último título de construtores da escuderia italiana no evento que reúne fãs do automobilismo na Inglaterra, o piloto brasileiro relatou a experiência de guiar novamente um carro de Fórmula 1 e aproveitou para reivindicar, com uma pitada de sarcasmo, o título de 2008, que ficou com Lewis Hamilton, então na McLaren, por apenas um ponto de vantagem.

"É uma sensação incrível dirigir o carro de 2008 depois de muito tempo. Este foi definitivamente o meu melhor ano. Um carro que conseguimos vencer cinco vezes, você sabe", iniciou Massa, segundo o site Motorsport. "Foi o último campeonato dos construtores da Ferrari e também meu, eu diria", provocou.

"Mas, de qualquer maneira, é apenas um momento incrível estar aqui em Goodwood e ver todas essas pessoas incríveis. É uma ótima sensação dirigir novamente neste carro depois de muito tempo", encerrou o brasileiro, que tem aproveitado os minutos dentro do F2008 desde sexta-feira - dará uma última volta com o carro neste domingo, dia do encerramento do festival.

Felipe Massa ajuizou processo contra a Formula One Manegement (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, em março do ano passado, na Inglaterra, a fim de reivindicar o título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 de 2008 e também uma indenização de pelo menos R$ 407,6 milhões.

A equipe jurídica do piloto se apoia em declaração dada por Ecclestone ao site alemão F1 Insider, em março de 2023, para mostrar que o regulamento da competição foi mal aplicado. Na entrevista em questão, o ex-dirigente disse que considerava Felipe Massa o campeão de 2008, em razão da batida deliberada de Nelsinho Piquet, que prejudicou o compatriota no GP de Cingapura daquele ano.

O então chefão da F-1 admitiu que poderia ter anulado o GP por causa da manipulação da Renault. "Naquela época, havia uma regra de que uma classificação ao Mundial após a cerimônia de premiação da FIA no fim do ano era intocável. Então, Hamilton foi presenteado com o troféu e estava tudo bem." "Felipe Massa se tornaria campeão mundial, e não Lewis Hamilton. Hoje me solidarizo com Massa, sinto muito por ele. Afinal, ele ganhou a corrida em casa, em São Paulo, mas foi enganado e não levou o título que merecia. Hoje, teria feito as coisas de outra forma", reconheceu Ecclestone.

O julgamento na King's Bench da Corte Superior de Londres, na Inglaterra, está previsto para outubro deste ano.