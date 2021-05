Felipe Jonatan é eleito pela Conmebol o craque da semana na Libertadores

Decisivo na vitória do Santos contra o Boca Juniors, por 1 a 0, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o lateral esquerdo Felipe Jonatan foi eleito o craque da semana pela Conmebol. O atleta tem 108 jogos com a camisa Alvinegra, com 8 gols e 3 assistências.

O lateral de 23 anos jogador é o líder em participações em gols do Santos na competição. Ao todo, são 4 jogos, com um gol e duas assistências. Foram quatro passes decisivos do lateral. No sistema defensivo, Felipe Jonatan teve 19 de 32 duelos ganhos, o que dá 59% de vantagem para o santista.

🤩 #BestOfTheWeek! Com um golaço decisivo para o @SantosFC, Felipe Jonatan foi eleito o craque da quarta semana da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.@BridgestoneBR #BOTW pic.twitter.com/7vEqPq1vEb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 17, 2021

Nesta terça-feira (18), o Peixe visita o The Strongest, pela 5ª rodada da fase de grupo. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila renasceu na competição e espera uma vitória para encaminhar a classificação para o mata-mata.