Federação Paulista de Futevôlei cancela torneio após endurecimento das medidas sanitárias em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nessa quarta-feira (3) novas restrições para conter as infecções de coronavírus no estado. Novamente na fase vermelha do Plano São Paulo, os esportes serão afetados pela medida. Com isso, a Federação Paulista de Futevôlei (FPFv) tomou uma decisão importante.

Veja 15 bons nomes “sumidos” na Europa que seu time poderia tentarEm nota emitida nos perfis oficiais, a federação comunicou o cancelamento do Torneio Interclubes, que estava marcado para os dias 20 e 21 de março.

Outras competições do esporte, como a Copa São Paulo de Clubes, agendada para o dia 03 de abril, seguem confirmadas até novas atualizações do governador João Doria.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021

"Respeitando as novas medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futevolei anuncia o cancelamento do Torneio Interclubes, previamente marcado para os dias 20 e 21 de março.

Reiteramos nosso apoio a decisão do Governo e o respeito a vida, que deve vir sempre em primeiro lugar.

A Copa São Paulo de Clubes, agendada para o dia 03 de abril, e as demais competições e etapas do calendário do futevôlei paulista seguem confirmadas até novas atualizações sanitárias."