Faz o L! Com gol de Cano, Vasco vence o Sampaio Corrêa e se aproxima do G4 da Série B do Brasileirão

O Vasco venceu a quarta partida seguida em São Januário pela Série B do Brasileirão. Com gol de Cano, o Cruz-Maltino derrotou o Sampaio Corrêa e se aproximou do G4 da competição. O time carioca soma 16 pontos, e ocupa a quinta colocação, a apenas um ponto do CRB. Os maranhenses permanecem na terceira colocação com 18, mas podem ser ultrapassados pelo Goiás, que enfrenta o Náutico mais tarde.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na terça-feira, diante do Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. A Bolívia Querida, por sua vez, volta a campo no mesmo dia e horário, também fora de casa, contra o Vitória, no Barradão. Ambas as partidas são válidas pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Não perdoaO jogo começou bem movimentado e o Vasco abriu o placar com apenas um minuto em São Januário. Em jogada rápida de contra-ataque, Cano tocou para Léo Matos e se movimentou bem na área. O lateral levantou a cabeça e achou o argentino sozinho, que só teve o trabalho para deslocar o goleiro Mota, e correr para o abraço. Foi a quinta assistência de Léo Matos na temporada e o quarto gol de Cano na Série B.

Paredão da ColinaNo mesmo estilo de jogo das últimas partidas, o Vasco deu a bola para o adversário, e apostou nos contra-ataques. No entanto, na melhor chance da equipe maranhense no primeiro tempo. Luís Gustavo tabelou com Paulo Sérgio e arriscou de longe, obrigando Vanderlei a fazer uma grande defesa e afastar o perigo.

Em cima da linhaAo apostar nos contra-ataques, o Gigante da Colina teve muito espaço, sobretudo no lado esquerdo. E foi por ali que MT deu um passe açucarado para Zeca. O lateral entrou em velocidade no corredor e rolou para Marquinhos Gabriel chutar. A bola passou por cima da meta da Bolívia Querida. Em outra grande chance, Gabriel Pec cobrou escanteio, e Léo Matos surgiu sozinho para cabecear. A bola foi em direção ao gol, mas Zé Mário salvou em cima da linha.

Olha o argentino de novoAinda no primeiro tempo, Cano reapareceu, foi buscar jogo fora da área e de forma aguerrida recebeu pela ponta e avançou. Da fora da área, o argentino soltou a bomba e Mota fez uma grande defesa, salvando o Sampaio Corrêa. Na reta final dos primeiros 45 minutos, os visitante não conseguiram furar a marcação vascaína e o Cruz-Maltino levou mais perigo, tendo mais chance de ampliar o marcador.

Gol anuladoNa etapa final, o Sampaio Corrêa foi em busca do empate, mas faltou mais efetividade. A defesa vascaína conseguiu afastar o perigo das jogadas áreas e bem postada segurou bem o ataque adversário. Em cobrança de falta, Zé Mário colocou na área, mas Vanderlei afastou de soco. A Bolívia Querida até balançou a rede, mas o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) assinalou corretamente o impedimento. Ciel recebeu na área e deu um toque de categoria por cima de Vanderlei, mas estava à frente.

Pressão no fimCom uma boa tabela pela direita, o Sampaio voltou a finalizar em direção à meta vascaína. A bola sobrou na área para Jajá, que finalizou, mas pegou fraco e Vanderlei encaixou a bola com segurança. No fim, a equipe maranhense foi para cima, mas os cariocas conseguiram segurar o jogo e sair com mais três pontos de São Januário. No último minuto, por pouco o Vasco não fez o segundo. Riquelme fez uma linda jogada e bateu no ângulo, mas a bola foi para fora. FICHA TÉCNICAVASCO 1x0 SAMPAIO CORRÊA

Data/Hora: 09/07/2021, às 19h00 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Cartões Amarelos:Cartões Vermelhos:

Gols: Cano (1'/1T)

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Galarza (Figueiredo 21'/2T), MT (Arthur Sales 31'/2T) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore 31'/2T); Gabriel Pec (Romulo 21'/2T) e Cano (Riquelme 44'/2T).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mario (Felipinho 13'/2T); Mauro Silva, Ferreira (Romarinho 30'/2T) e Gui Campana (Daniel Costa 13'/2T); Pimentinha (Jajá 34'/2T), Jefinho (Ciel 30'/2T) e Jean Silva.