Fábio reconhece superioridade do Chelsea, mas exalta Fluminense: 'Nos dedicamos ao máximo'

Mais experiente jogador do Fluminense, Fábio admitiu que o Fluminense deixa o Mundial de Clubes dos Estados Unidos com gostinho amargo de que poderia mais. Os cariocas sonhavam em avançar à decisão, mas acabaram eliminados com 2 a 0 para o Chelsea. O goleiro reconheceu a superioridade dos ingleses, mas disse que os brasileiros deixam a competição orgulhosos pelo trabalho realizado.

"É sempre difícil (dar explicação após derrota), a expectativa sempre é de buscar um algo a mais, a classificação para a final. Mas a gente fez o que dava da melhor forma, dentro das nossas forças", disse Fábio. "O adversário foi melhor, fez os gols, encaixou melhor, temos de reconhecer que foram superiores,"

Após dar os méritos ao oponente, o goleiro de 44 anos exaltou a campanha do Fluminense, único do País a avançar até as semifinais, derrubando a poderosa Inter de Milão nas oitavas e o rico Al-Hilal nas quartas.

"Lutamos até o final, mas são situações do jogo. É dar gratidão a Deus pela oportunidade. Nos dedicamos ao máximo, com transpiração, gana, vontade, então é valorizar isso. Gana de passar não faltou ao Fluminense", afirmou.

O orgulho de Fábio também se fez presente nas declarações do volante Nonato, que pediu cabeça erguida ao grupo. "Claro que é triste, a gente almeja sempre chegar na final, mas demos nosso melhor, o máximo, jogamos no limite... Temos de parabenizar o Chelsea pelo jogo que fez, foram superiores. Mas é entrar no vestiário de cabeça erguida, pois encaramos a competição da melhor forma."