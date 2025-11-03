Capa Jornal Amazônia
F1: Williams anuncia mudança de nomenclatura e novo logo para a temporada 2026; confira

Em uma releitura do tradicional "Forward W" ("W para frente" no português), criado pelo fundador da equipe Frank Williams em 1977, o novo logotipo substitui o tradicional "W"

Estadão Conteúdo
fonte

Atlassian Williams Racing (Instagram @williamsracing)

Em um resgate à tradição, a Williams anunciou nesta segunda-feira uma mudança na nomenclatura e novo logo para a temporada 2026 da Fórmula 1. A partir do ano que vem, a escuderia britânica troca o Atlassian Williams Racing por Atlassian Williams F1 Team e contará com um símbolo que faz menção ao seu passado.

Em uma releitura do tradicional "Forward W" ("W para frente" no português), criado pelo fundador da equipe Frank Williams em 1977, o novo logotipo substitui o tradicional "W". Já a nova nomenclatura, que acompanha a gigante de software Atlassian, volta ao apelido utilizado antes e que foca na categoria.

"Tenho orgulho de anunciar que, a partir do próximo ano, seremos conhecidos como Atlassian Williams F1 Team e exibiremos um logotipo inspirado em nosso fundador, Sir Frank Williams. Somos inspirados pelo nosso passado, mas entusiasmados com o futuro e comprometidos em escrever um novo capítulo campeão na história da Williams", disse James Vowles, líder da escuderia.

Neste momento, a Williams passa por uma fase de reconstrução. Em 2025, a equipe voltou a conquistar um pódio depois de quatro anos, com o terceiro lugar de Alex Albon no GP do Azerbaijão. Além disso, os britânicos alcançaram o primeiro pódio em uma corrida Sprint na história no GP dos Estados Unidos.

"Esperamos que nossos fãs atuais e leais adorem. Mas também esperamos que ele conecte uma nova geração ao nosso incrível legado, construindo a comunidade de fãs da Williams que nos levará à nossa próxima vitória", disse Marcus Prosser, diretor de marketing da equipe.

Atualmente, a Williams está no quinto lugar no Mundial de Construtores, com 111 pontos. No Mundial de Pilotos, Albon está na oitava colocação, com 73 pontos, enquanto o espanhol Carlos Sainz é o 11º, com 38 pontos. O próximo desafio da equipe britânica será neste fim de semana, no Grande Prêmio de São Paulo.

Palavras-chave

Fórmula 1

Williams

nomenclarura

logo
