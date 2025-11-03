F1: Williams anuncia mudança de nomenclatura e novo logo para a temporada 2026; confira Em uma releitura do tradicional "Forward W" ("W para frente" no português), criado pelo fundador da equipe Frank Williams em 1977, o novo logotipo substitui o tradicional "W" Estadão Conteúdo 03.11.25 14h43 Atlassian Williams Racing (Instagram @williamsracing) Em um resgate à tradição, a Williams anunciou nesta segunda-feira uma mudança na nomenclatura e novo logo para a temporada 2026 da Fórmula 1. A partir do ano que vem, a escuderia britânica troca o Atlassian Williams Racing por Atlassian Williams F1 Team e contará com um símbolo que faz menção ao seu passado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em uma releitura do tradicional "Forward W" ("W para frente" no português), criado pelo fundador da equipe Frank Williams em 1977, o novo logotipo substitui o tradicional "W". Já a nova nomenclatura, que acompanha a gigante de software Atlassian, volta ao apelido utilizado antes e que foca na categoria. "Tenho orgulho de anunciar que, a partir do próximo ano, seremos conhecidos como Atlassian Williams F1 Team e exibiremos um logotipo inspirado em nosso fundador, Sir Frank Williams. Somos inspirados pelo nosso passado, mas entusiasmados com o futuro e comprometidos em escrever um novo capítulo campeão na história da Williams", disse James Vowles, líder da escuderia. Neste momento, a Williams passa por uma fase de reconstrução. Em 2025, a equipe voltou a conquistar um pódio depois de quatro anos, com o terceiro lugar de Alex Albon no GP do Azerbaijão. Além disso, os britânicos alcançaram o primeiro pódio em uma corrida Sprint na história no GP dos Estados Unidos. "Esperamos que nossos fãs atuais e leais adorem. Mas também esperamos que ele conecte uma nova geração ao nosso incrível legado, construindo a comunidade de fãs da Williams que nos levará à nossa próxima vitória", disse Marcus Prosser, diretor de marketing da equipe. Atualmente, a Williams está no quinto lugar no Mundial de Construtores, com 111 pontos. No Mundial de Pilotos, Albon está na oitava colocação, com 73 pontos, enquanto o espanhol Carlos Sainz é o 11º, com 38 pontos. O próximo desafio da equipe britânica será neste fim de semana, no Grande Prêmio de São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Williams nomenclarura logo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. 03.11.25 12h02