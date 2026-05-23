F1: Russell classifica pole position do GP do Canadá como épica: 'Veio do nada' Estadão Conteúdo 23.05.26 20h22 O britânico George Russell classificou a conquista no último segundo da pole position para o GP do Canadá como épica e admitiu que sua volta "veio do nada" após enfrentar dificuldades durante o treino para formação do grid. Após abortar sua primeira tentativa no Q3, o piloto da Mercedes fez uma última volta impressionante e ficou 0s068 à frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli. Vencedor da corrida sprint horas antes, Russeel disse que é sempre um desafio voltar à pista depois da prova curta. "O carro parece muito diferente", afirmou ele, cuja última pole position havia sido na Austrália, na abertura da temporada. "Aquela última volta veio do nada. Foi uma sensação incrível depois de uma sessão tão desafiadora. Conseguir juntar tudo e subir na classificação. Foi épico." O piloto afirmou que as alterações feitas no carro antes da qualificação foram influenciadas pela previsão do tempo para a corrida deste domingo, para a qual existe a possibilidade de chuva. "Isso pode ter nos prejudicado um pouco", explicou o piloto de 28 anos. "Simplesmente desestabilizou um pouco o carro." Russell e Antonelli protagonizaram uma disputa acirrada durante a Sprint deste sábado em Montreal, chegando a se tocar quando o italiano tentou ultrapassar seu companheiro de equipe por fora entre as curvas 1 e 2 e saiu do traçado. Questionado sobre a repetição da briga no domingo, Russell afirmou que houve uma boa conversa após o episódio. "Somos pilotos e sabemos o que fazer. Nos respeitamos e vamos correr." A Mercedes domina a temporada até agora e Russell espera que este cenário se mantenha no Canadá. "Esperamos que seja apenas uma disputa entre nós dois, mas vimos hoje o quão competitivos todos os outros estão", afirmou o vice-líder do Mundial, atrás de Antonelli. "Amanhã parece que vai chover e isso também será um desafio. Só queremos garantir que possamos estar no lugar mais alto do pódio." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 GP do Canadá George Russell Mercedes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 luto Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos A causa da morte não foi divulgada 23.05.26 19h48