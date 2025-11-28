Capa Jornal Amazônia
F1: veja o grid de largada da sprint do GP do Catar com Piastri na pole; Bortoleto é 13º

Três pilotos estão na luta direta pelo título da temporada 2025: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen

Estadão Conteúdo

A corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, válido pela penúltima etapa da temporada 2025 de Fórmula 1 teve como pole position Oscar Piastri, que cravou o tempo de 1min20s055. Na primeira fila, ele terá a companhia de George Russell com Lando Norris em terceiro. Já Verstappen terminou no 6º posto. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou o classificatório na 13ª colocação.

No SQ1, a decepção ficou por conta de Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari ficou na modesta 17ª posição, à frente somente de Franco Colapinto e Pierre Gasly e não passou para a etapa seguinte. Bortoleto fez uma boa volta e passou sem sustos para o SQ2.

O ritmo mais intenso na segunda parte custou caro para o brasileiro da Sauber, que ficou com a 13ª marca entre os 15 pilotos na pista e não seguiu para a última etapa do treino classificatório da sprint do GP do Catar.

Três pilotos estão na luta direta pelo título da temporada 2025. Lando Norris, da McLaren, lidera a classificação com 390 pontos. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, aparece logo atrás empatado na pontuação com o holandês Max Verstappen: 366.

A largada para as 19 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h (horário de Brasília). Já o treino classificatório para a prova principal começa um pouco mais tarde, às 15h. No domingo, a prova principal tem largada prevista para 13h, no circuito internacional Lusail.

  • 1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s055
  • 2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s087
  • 3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s285
  • 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min20s450
  • 5º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min20s519
  • 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s528
  • 7º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min20s532
  • 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min20s542
  • 9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s622
  • 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s788
  • 11º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min21s433
  • 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s494
  • 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min21s567
  • 14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min21s631
  • 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min21s666
  • 16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s807
  • 17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min21s851
  • 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s043
  • 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s112
  • 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s364
fórmula 1

GP do Catar

corrida sprint

grid
.
