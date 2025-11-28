F1: veja o grid de largada da sprint do GP do Catar com Piastri na pole; Bortoleto é 13º Três pilotos estão na luta direta pelo título da temporada 2025: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen Estadão Conteúdo 28.11.25 15h53 A corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, válido pela penúltima etapa da temporada 2025 de Fórmula 1 teve como pole position Oscar Piastri, que cravou o tempo de 1min20s055. Na primeira fila, ele terá a companhia de George Russell com Lando Norris em terceiro. Já Verstappen terminou no 6º posto. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou o classificatório na 13ª colocação. No SQ1, a decepção ficou por conta de Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari ficou na modesta 17ª posição, à frente somente de Franco Colapinto e Pierre Gasly e não passou para a etapa seguinte. Bortoleto fez uma boa volta e passou sem sustos para o SQ2. O ritmo mais intenso na segunda parte custou caro para o brasileiro da Sauber, que ficou com a 13ª marca entre os 15 pilotos na pista e não seguiu para a última etapa do treino classificatório da sprint do GP do Catar. Três pilotos estão na luta direta pelo título da temporada 2025. Lando Norris, da McLaren, lidera a classificação com 390 pontos. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, aparece logo atrás empatado na pontuação com o holandês Max Verstappen: 366. A largada para as 19 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h (horário de Brasília). Já o treino classificatório para a prova principal começa um pouco mais tarde, às 15h. No domingo, a prova principal tem largada prevista para 13h, no circuito internacional Lusail. 1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s055 2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s087 3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s285 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min20s450 5º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min20s519 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s528 7º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min20s532 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min20s542 9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s622 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s788 11º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min21s433 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s494 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min21s567 14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min21s631 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min21s666 16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s807 17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min21s851 18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s043 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s112 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s364 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 GP do Catar corrida sprint grid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00