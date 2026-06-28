F-1: Russell celebra volta ao todo po do pódio pela Mercedes: 'É incrível saber que eu consigo' Estadão Conteúdo 28.06.26 15h36 Demorou, mas George Russell finalmente desencantou na Mercedes após largar a temporada da Fórmula 1 com triunfo e depois ver seu companheiro, Kimi Antonelli, enfileirar vitórias - Lewis Hamilton ganhou na Catalunha, há duas semanas. Voltar à briga pelo título da temporada deixou o britânico extremamente feliz e aliviado após "fase difícil." "É incrível estar de volta ao lugar mais alto do pódio. Já fazia um tempinho, então com certeza vou aproveitar muito esta noite", disse o piloto, que terminou na frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do companheiro Antonelli, para recuperar a segunda posição na classificação do Mundial de Pilotos. "Muito trabalho duro da minha equipe para nos colocar de volta nos trilhos. Obviamente, houve uma fase difícil em determinado momento." O inglês reconheceu a prova dos principais perseguidores e a temporada que faz Antonelli. "Max e a Red Bull foram incrivelmente rápidos neste fim de semana, então parabéns para eles, mas obrigado a todos, obrigado aos fãs. Estava bem quente lá fora, então estou ansioso para tomar uma bebida agora", se divertiu, antes de falar do jovem italiano da escuderia. "Obviamente, Kimi tem sido extraordinariamente rápido durante toda a temporada, então a cada volta eu estava olhando para o monitor. Paramos nos boxes cedo, e eu sabia que seria um stint longo, mas a equipe calculou tudo com perfeição", afirmou, sobre a estratégia para desta vez não ser superado pelo companheiro de Mercedes. "As corridas difíceis definitivamente testam você psicologicamente, e esses dois últimos fins de semana foram de vital importância para mim, para me lembrar de que eu consigo", celebrou, destacando, também, a pole position em Barcelona. "Em ritmo de corrida, em uma única volta, o desempenho foi muito forte neste fim de semana, mesmo em uma pista que provavelmente não se adapta muito bem ao meu estilo. Por isso, estou ansioso para ir a Silverstone na próxima semana e ver todos os fãs da casa. Tenho certeza de que será ótimo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Mercedes George Russell COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol O poder da liderança e do extracampo! 28.06.26 16h22 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46