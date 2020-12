Expulso por xingamento ao árbitro, Gabigol, do Flamengo, pode pegar até seis jogos de gancho

Uma expulsão precoce causou polêmica logo no início do jogo entre Flamengo e Bahia, neste domingo, no Maracanã. Após reclamar de falta não marcada, aos nove minutos, Gabigol foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza de forma direta por ter supostamente proferido um xingamento.

Segundo o juiz, o atacante rubro-negro o mandou "tomar no c...". Inconformado com a decisão, o camisa 9 levou quase cinco minutos para deixar o campo e, na saída, se irritou com o delegado do jogo e o xingou:

- Agora eu mando mesmo. Vai tomar no "c...". Como eu vou jogar futebol assim?

Caso a posição do juiz seja confirmada na súmula, Gabigol pode pegar até seis jogos de suspensão, pois pode ser enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "ofender alguém em sua honra". A pena varia de quatro a seis jogos de suspensão e ainda prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

SITUAÇÃO NÃO É INÉDITA

Uma expulsão por xingamento não é novidade na carreira do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Justamente em um confronto entre Bahia e Flamengo, em 2019, o juiz expulsou Fernandão por uma ofensa do atacante no segundo tempo da vitória do Tricolor baiano por 3 a 0.

- Expulsei este jogador devido após uma disputa de bola, o mesmo se dirigiu a mim de maneira ostensiva dizendo a seguinte frase; "vai tomar no seu c..." - escreveu o árbitro em 2019.