Ex-Remo, goleiro Weverton do Palmeiras, está fazendo curso para pilotar avião

O goleiro Weverton, do Palmeiras, compartilhou recentemente uma meta que está cumprindo fora dos campos de futebol. Ele foi aprovado com sucesso no exame teórico para obter a licença para pilotar aviões. O anúncio foi feito pelo próprio Weverton nas redes sociais, onde compartilhou os resultados de suas provas nas cinco disciplinas que compõem a grade curricular do curso.

Os conteúdos das provas incluíam conhecimentos técnicos, meteorologia, navegação, regulamentos de tráfego aéreo e teoria de voo. O exame exigia uma nota mínima de 70% para a aprovação, e o goleiro alcançou uma pontuação de 87%. "Primeira etapa concluída com sucesso", escreveu o goleiro em seu stories do Instagram.

Agora, Weverton terá que passar por um exame clínico para garantir que ele esteja em condições físicas ideais para continuar com as aulas práticas de pilotagem. Ele precisará acumular um total de, pelo menos, 35 horas de treinamento prático antes de realizar a prova final.

Caso seja aprovado, ele receberá o Certificado de Habilitação Técnica (CTH), um documento que atesta sua competência como piloto de aviões privados.

